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Boş yere gittiler!

'nun Akşener'e gönderdiği 15 vekil, Meclis'te İP'e ayrılan koltukları boş bıraktı. sıralarında oturarak i içine sindiremediklerini ispatladı

Boş yere gittiler!

, 15 vekil verdi. Meral Akşener'in 5 sandalyeye sahip İyi Parti'si, TBMM'de grup hakkı elde etti. Genel Kurul salonu da buna göre düzenlendi. İP, ile MHP arasına yerleştirildi.



Ancak bir emirle olan milletvekilleri, yeni yerlerini beğenmedi. İP'e ayrılan koltukları boş bırakarak eski yerlerine gitti. 23 Nisan özel oturumunu da CHP'li arkadaşlarıyla izledi.

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