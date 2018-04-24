Boş yere gittiler!

CHP, 15 vekil verdi. Meral Akşener'in 5 sandalyeye sahip İyi Parti'si, TBMM'de grup hakkı elde etti. Genel Kurul salonu da buna göre düzenlendi. İP, HDP ile MHP arasına yerleştirildi.





Ancak bir emirle transfer olan milletvekilleri, yeni yerlerini beğenmedi. İP'e ayrılan koltukları boş bırakarak eski yerlerine gitti. 23 Nisan özel oturumunu da CHP'li arkadaşlarıyla izledi.