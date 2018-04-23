Meclis'te 23 Nisan özel oturumunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" dediği skandal sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye katılmasına atıfta bulunarak "Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu buraya yansıtmıştır" dedi.

TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "24 Haziran'da yapacağımız seçimlerde görev süresini dolduracak milletvekillerinin torunlarımıza bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz darbe girişimine karşı topyekun direnmektir. Bu kutsal çatı altında arkadaşlarımız darbecilere direnmiş vatandaşlarımıza da moral vermiştir. O gece TBMM'de bulunan 107 milletvekili arkadaşımı bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalmasıyla kahraman sıfatını hak eden milletvekillerimizin bazıları üzülerek söylüyorum ki 20 Temmuz darbesiyle TBMM'nin yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" diye kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun bu skandal sözlerinin ardından Meclis'te tansiyon yükseldi, tartışma çıktı. AK Parti sıralarından 'yuh' sesleri yükseldi. Tansiyon yükselince Meclis Başkanı araya girdi.

AK PARTİLİ MUSTAFA ELİTAŞ: MİLLETVEKİLLERİNİ KİRAYA VERDİ

Sataşma var diyerek kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye katılmasına atıfta bulunarak "Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu buraya yansıtmıştır." dedi.

Elitaş şöyle konuştu: Genel Başkan anlaşılan o ki, 15 Temmuz günü kahramanca direnen direnci gösteremeyip, kahvesini içerken, sonuç ne olacak diye beklemekte ve aldığı talimatla efelik yapmaya kalkıyor. Bugün 20 Temmuz tarihine geldiğimiz süreçte bütün grup başkanvekilleri, olağanüstü hal ilan edileceğiyle ilgili bilgisi vardı. Demek ki Kılıçdaroğlu, bu görüşmenin farkında değil. TBMM'nin yaptığı çalışmalarla ilgili tamamen yanlış bilgi vermiştir. 26. dönemde 24287 yazılı soru sorulmuş 10075'i cevaplanmıştır. En çok soru AK Parti dönemlerinde cevaplanmıştır. 26. dönemde 1226 sözlü soru sorulmuş 568'i cevaplanmış. Gördüğüm hadise şu, milletvekillerini kiraya vermenin rahatsızlığını bu kürsüde yansıtıyor.