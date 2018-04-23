Cumhuriyet Halk Fıkrası!

Türkiye 24 Haziran'daki seçime kilitlendi. Ancak ana muhalefet panik içindeydi. Erken seçime hazırlıksız yakalanan CHP, şerit üstüne şerit değiştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sürpriz zirvesinin ardından dün iki partinin 'ittifak' planı gözler önüne serildi. CHP, henüz seçime katılıp katılamayacağı tartışılan İyi Parti'ye koltuk çıkarken, 15 CHP milletvekili Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partisinden istifa ederek İyi Parti'ye geçti. CHP'den istifa eden milletvekillerinin katılımıyla TBMM'de 5 milletvekili ile temsil edilen İyi Parti grup kurdu. Seçim Kanunu'na göre TBMM'de grubu bulunan siyasi parti doğrudan seçime katılabiliyor.
EŞİTLİK VE DÜRÜSTLÜK İLKESİ!
CHP'nin İyi Parti'ye TBMM'de koltuk çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. CHP seçmeni kadar CHP'li vekilleri de şaşırtan duruma vekil İlhan Cihaner'den ironik bir çıkış geldi. Cihaner, CHP tüzüğünden eşitlik ve dürüstlük ilkesini sosyal medya hesabından paylaşarak 15 vekil transferinden rahatsızlığını gözler önüne serdi. İlhan Cihaner, Twitter'daki hesabından "ÖDP, TKP, DSP için de 20 vekil isteriz" şeklinde bir mesaj yazıp parti yönetimine tepkisini iletti.
SİYASİ AHLAKSIZLIK
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır" ifadesini kullandı. Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada CHP'ye yönelik tepki mesajları çığ gibi yükseldi. İşte o mesajlar:
Okeye 4'üncü aranıyor. Kemal Bey bize de birini gönderir misiniz? Acil birileri aranıyor.
15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye geçme gerekçesi Türkiye'yi kurtarmakmış. Bunu diyenler, PKK'nın siyasi oluşumu olan HDP'yi baraj üstünde tutmak için kırk takla atan CHP'liler...
CHP'liler, İyi Parti'ye geçmiş. "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" diyebiliriz.
Ne içiyorlar bunlar...
CHP iktidara gelirse yurt dışına vekil ihraç ederek cari açığı kapatmak için tarihi bir adım atmayı planlıyormuş!
HDP de geldi mi tamam kadro oluştu.
Siyaset bile bu kadar komediyi kaldırmaz.
Bizim köye de vekil isteriz.
CHP'nin ittifak anlayışı. Al gülüm ver gülüm!
Bay Kemal, HDP de vekil isterse verecek misin! Artık ona da bir güzellik yaparsın.
CHP'den ve Kemal Bey'den ricam bana da 10 vekil versin. İşyerinde açığım var.
CHP ulusal güvenliğe tehdit bir partiye dönüşmüştür. Mutlaka önlem alınmalı!
Panpa üç-beş de bize verin lazım olur belki.
Kılıçdaroğlu da HDP'ye geçsin hatta bütün vekiller geçsin. CHP müze parti olsun.
Atatürk'ün kurduğu partinin son hali işte..
Bunun tek sorumlusu da K.K'dır..
CHP gündüz yanan sokak lambası gibi, hiç faydası olmadığı gibi bir de memleketten tüketiyor.
SEÇİME 10 PARTİ GİRECEK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak erken seçime girecek partilerin isimlerini açıkladı. Buna göre, 24 Haziran'da yapılacak seçime Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin katılacağı belirtildi.
EŞİTLİK VE DÜRÜSTLÜK İLKESİ!
CHP'nin İyi Parti'ye TBMM'de koltuk çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. CHP seçmeni kadar CHP'li vekilleri de şaşırtan duruma vekil İlhan Cihaner'den ironik bir çıkış geldi. Cihaner, CHP tüzüğünden eşitlik ve dürüstlük ilkesini sosyal medya hesabından paylaşarak 15 vekil transferinden rahatsızlığını gözler önüne serdi. İlhan Cihaner, Twitter'daki hesabından "ÖDP, TKP, DSP için de 20 vekil isteriz" şeklinde bir mesaj yazıp parti yönetimine tepkisini iletti.
SİYASİ AHLAKSIZLIK
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır" ifadesini kullandı. Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada CHP'ye yönelik tepki mesajları çığ gibi yükseldi. İşte o mesajlar:
Okeye 4'üncü aranıyor. Kemal Bey bize de birini gönderir misiniz? Acil birileri aranıyor.
15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye geçme gerekçesi Türkiye'yi kurtarmakmış. Bunu diyenler, PKK'nın siyasi oluşumu olan HDP'yi baraj üstünde tutmak için kırk takla atan CHP'liler...
CHP'liler, İyi Parti'ye geçmiş. "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" diyebiliriz.
Ne içiyorlar bunlar...
CHP iktidara gelirse yurt dışına vekil ihraç ederek cari açığı kapatmak için tarihi bir adım atmayı planlıyormuş!
HDP de geldi mi tamam kadro oluştu.
Siyaset bile bu kadar komediyi kaldırmaz.
Bizim köye de vekil isteriz.
CHP'nin ittifak anlayışı. Al gülüm ver gülüm!
Bay Kemal, HDP de vekil isterse verecek misin! Artık ona da bir güzellik yaparsın.
CHP'den ve Kemal Bey'den ricam bana da 10 vekil versin. İşyerinde açığım var.
CHP ulusal güvenliğe tehdit bir partiye dönüşmüştür. Mutlaka önlem alınmalı!
Panpa üç-beş de bize verin lazım olur belki.
Kılıçdaroğlu da HDP'ye geçsin hatta bütün vekiller geçsin. CHP müze parti olsun.
Atatürk'ün kurduğu partinin son hali işte..
Bunun tek sorumlusu da K.K'dır..
CHP gündüz yanan sokak lambası gibi, hiç faydası olmadığı gibi bir de memleketten tüketiyor.
SEÇİME 10 PARTİ GİRECEK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak erken seçime girecek partilerin isimlerini açıkladı. Buna göre, 24 Haziran'da yapılacak seçime Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin katılacağı belirtildi.
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