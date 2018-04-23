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  1. Seçilmeden yönetmek istiyor
Erkan Tan Erkan Tan
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi

Abidik Gubidik İşler... Meral Akşener

İP Genel Başlanı Meral Akşener ittifak tartışmaları için "Biz ne çukur, ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız."
Artık bu açıklamanın üstüne ne söylenebilir ki? Olan bitenlerle hakkında, kendisi kendisi ile ilgili müthiş bir değerlendirme yapmış... Halkın CHP için oy verip seçtiği vekillerini, başka partiye ve de bilerek, isteyerek ve planlayarak geçirdiniz.

ATATÜRK'ÜN ASKERLİĞİNDEN TERHİS OLMUŞLAR
Şimdi gelelim CHP'de genel vaziyete.... 15 Milletvekili Meral Akşener'in partisinde. Bir o kadar da HDP seviciler var. Saadet Partisi'ni bu aralar acayip seviyorlar. Hatta bir "Erbakan'ın askerleriyiz" durumları var.
Atatürk'ün askerliğimden terhis olmuşlar. Gerçi Temel Karamollaoğlu'na eskiden irticacı, katil diyorlardı...
Ama olsun... Tamamında zaten DHKP-C sevgisi zirvede...

​CHP'NİN GENLERİ
Ülkenin geri kalanına "bidon kafalı", "makarnacı", "göbeğini kaşıyanlar", diyenlerin ve öyle muamele edenlerin partisidir. Genel Başkanları kim olursa olsun... Mensupları büyük oranda şte bu insanlardır.
Zaten Genel Başkanlarını da doğal olarak, aynen kendileri gibi istemektedirler. Kendileri gibi düşünmeyenleri ve oy vermeyenleri, düşman gibi denize dökmek isteyenlerin partisidir. Genlerinde ve kurulurken atılan temellerinde, bütün bu yazdıklarım vardır.
CHP'ye oy veren milyonların hepsi de benim yazdıklarım gibidir demiyorum. Ama şu anda CHP'yi yöneten zihniyet büyük ölçüde böyledir.

HEDEFLERİ TÜRKİYE'Yİ BAYILTMAKTIR
Türkiye'de meydana gelen bu gelişmelerin hepsi tek merkeze bağlıdır. Adları ayrı... Ama sahipleri aynı aktörler ile karşı karşıyayız. Hedef baygın Türkiye, yönetilemeyen Türkiye, istikrarsız Türkiye'dir.
Türkiye'ye, çok uzun süreli ve büyük bir tuzak kurulmaktadır. Bu oyunu bozamazsak, gelecekte savaş Anadolu'da olacaktır. ABD ve İsrail karşımızdaki güçlerin temsilcisi iki devlettir. Bunlar, bu filmde Türkiye ile dost ve müttefik rolündeler. Gerçekte ise azgın birer Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanıdırlar. Bu nedenle herkes, safını, tarafını, cephesini iyice belli etmek zorundadır.
Türkiye düşmanlarına karşı, aziz ve asil milletimizin, devletimizin, tarafındasın... Yoksa?... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin, zor durumda kalsın da isterse Türkiye batsın... Diye düşünen sapkınlarla beraber... Düşmanların mı tarafındasın? Bu bir savaş halidir. Başka bir tanımı yoktur. İşte tam da bu yüzden, bu savaşta, saklanmadan, korkmadan, ideolojilere esir olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak zorundayız.
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