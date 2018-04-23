Cumhur'a karşı paralel ittifak

Erken seçime hazırlıksız yakalanan muhalefet partileri Cumhur ittifakının karşısına Pensilvanya'daki terör elebaşı Gülen'in izlerini taşıyan paralel ittifakla çıkmaya hazırlanıyor. CHP ve İP'nin ana gövdesini oluşturduğu, HDP ve Saadet Partisi'nin ise tamamlayıcı unsurlar olarak rol üstlendiği paralel ittifak, erken seçim kararı alınmasıyla beraber FETÖ'nün söylemlerini yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Seçimin yapılacağı 24 Haziran'a kadar toplumsal gerilimi körüklemeyi ve sokak olayları ile ülkeyi karıştırmayı amaçlayan FETÖ'nün ekmeğine yağ süren ilk açıklama olaylı Fenerbahçe –Beşiktaş kupa maçından sonra İP lideri Akşener'den geldi. Yarıda kalan maçı bahane ederek halkı provoke etmeye çalışan Akşener sosyal medyadan "Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor" şeklinde bir mesaj paylaştı. Akşener ile aynı anda FETÖ'nün firari militanları Enes Kanter ve Emre Uslu da sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik tehdit mesajları yayınlamaya başladı.

KILIÇDAROĞLU DEVREDE

17- 25 Aralık darbe girişiminden 13 gün önce ABD'de FETÖ'nün adamları ile buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Haziran'daki erken seçimle ilgili 5 yıl önceki Gezi olaylarını çağrıştıran tuhaf açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere İP lideri Akşener'i akıllara getiren "Haziran'da iyiler kazanır" ve "Hepinize iyi Haziranlar diliyorum" şeklindeki açıklamaları "Acaba nereye ve kime mesaj veriyor" sorularını sorulmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı adayı olmaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu önceki gün kapalı kapılar ardında İP lideri Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar bütün hesaplarını Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakmak üzerine yapan Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisi ilk kez ilk turda ittifak seçeneğini masaya yatırdı. Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimi alma ihtimalinden endişe duyan ikilinin ilk turda ortak aday çıkarmak konusunda anlaştıkları iddia edildi.

HDP'YE SICAK MESAJ

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Saadet Partisi ile temaslarını sıklaştırırken kurmayları da HDP'ye sıcak mesajlar vermeye devam ediyor. CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'in "HDP'siz ittifak olmaz" sözleri kulisleri hareketlendirdi. Aksünger "HDP'nin ittifak dışında tutulması mevzu bahis değil" diye konuştu.