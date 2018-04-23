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-İP ittifakına ilk kutlama 'dan

ile İP'in anlaşması terör örgütü 'yı memnun etti. Terör örgütü elebaşılarından iki partiyi kutlarken, ittifaka 'yi de dahil edin çağrısında bulundu.

İlk kutlama PKKdan

Rol icabı 'den istifa eden 15 vekil, İyi Parti'ye katıldı. Kılıçdaroğlu tarafından zorla istifa ettirilen isimlerin üzüntüleri yüzlerinden okunuyordu.

KANDİL MEMNUN
24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi atılan bu adım terör örgütü tarafından sevinçle karşılandı.

Örgütün Kandil'de gizlenen elebaşlarından , bu ittifakın daha önce kurulması gerektiğini söylediğini savundu.

"HDP'Yİ DE ALIN"
CHP'ye seslenen teröristbaşı, 'nin de bu ittifak içerisinde yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda her şeyin sonunun gelebileceğini de belirten terörist Kalkan, örgütün seçimlerdeki tavrını açık bir şekilde ortaya koymuş oldu.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 08:38
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