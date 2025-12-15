Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarıyla uğurlandı

Gülşah Durbay 'ın 37 yıllık yaşamına sığdırdığı başarıların anlatıldığı özgeçmişin ardından ailesi adına konuşmayı yakın arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 'Gülüm' diye seslendiği Gülşah Durbay'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı" diyen Denizli, "Asla unutulmayacaksın, iyi ki geçtin bu memleketten, iyi ki ışık saçtın hayatlarımıza. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu" şeklinde konuştu.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise yaptığı konuşmasında, "Hastalığında bile bu memlekete nasıl hizmet ederim diye çalışıyordu. Annesine, babasına sevenlerine sabırlar diliyorum. Güzel bir iz bıraktı. Mekanı cennet olsun" dedi.

"ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Daha 6 ay önce kardeşimi Ferdi Zeyrek'i, Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Gülşah çok iyi CHP'li bir ailenin hepimizden daha çok CHP'li bir evladı. 2014 yılında Gülşah Saruhanlı'da Gençlik Kolları Başkanıydı, yine koşuyordu. 2014'te ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Sabahtan Saruhanlı'da koşar öğleden sonra benimle birlikte koşardı. Bir sürü görev yaptı bu parti için. Seçim kaybettiğimizde derdi ki çünkü bir hikayemiz yoktu. Bu seçimde dedim ki bu sefer hikayemiz var mı? Elbette dedi Genel Başkanımızın memleketini kazanacağız' dedi. Çok acıklı hikaye yazdık demiş. Ağzından en son çıkan sözler bu. Bitmedi bu hikayeler. Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız" şeklinde konuşurken yine gözyaşlarını tutamadı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli imam hatip Yusuf Kocademir'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve yapılan duanın ardından belediye önündeki tören sona erdi.