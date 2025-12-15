Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarıyla uğurlandı
Kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Durbay için siyasilerden ve belediyelerden taziye mesajları geldi. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen 37 yaşındaki Başkan Durbay'ı mesai arkadaşları ve Manisalılar alkışlarla karşılayıp, alkışlarla uğurladı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 'Gülüm' diye seslendiği Gülşah Durbay'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi.
Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Durbay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konmuştu. Durbay, 10 günlük yoğun bakım sürecinin sonunda entübe edilmişti.
MEKANI CENNET OLSUN
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülşah Durbay'ın saat 20.00 sıralarında vefat ettiğini ifade ederek, "Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün saat 7 civarında kalbi durdu. Bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği ve metastatik kolon kanseriyle takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın, tüm Şehzadeler'in, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.
BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ
Durbay'a görev yeri belediyede düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen 37 yaşındaki Başkan Durbay'ı mesai arkadaşları ve Manisalılar alkışlarla karşılayıp, alkışlarla uğurladı.
Durbay için görev yeri Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlendi. Manisa Şehir Hastanesi gasilhanesinden Türk bayrağına sarılı tabutu Zabıta personeli tarafından alınan Durbay'ın naaşı belediye önüne alkışlarla geldi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.
DENİZLİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Belediye önündeki törende Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay, annesi Fatma Durbay, kardeşleri ve ailesi tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.
Gülşah Durbay'ın 37 yıllık yaşamına sığdırdığı başarıların anlatıldığı özgeçmişin ardından ailesi adına konuşmayı yakın arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 'Gülüm' diye seslendiği Gülşah Durbay'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı" diyen Denizli, "Asla unutulmayacaksın, iyi ki geçtin bu memleketten, iyi ki ışık saçtın hayatlarımıza. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu" şeklinde konuştu.
Gülşah Durbay'a belediye önünde son görev!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında yakın arkadaşı Gülşah Durbay'ın her gününü bu memleket için harcadığını belirtti.
Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise yaptığı konuşmasında, "Hastalığında bile bu memlekete nasıl hizmet ederim diye çalışıyordu. Annesine, babasına sevenlerine sabırlar diliyorum. Güzel bir iz bıraktı. Mekanı cennet olsun" dedi.
"ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Daha 6 ay önce kardeşimi Ferdi Zeyrek'i, Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Gülşah çok iyi CHP'li bir ailenin hepimizden daha çok CHP'li bir evladı. 2014 yılında Gülşah Saruhanlı'da Gençlik Kolları Başkanıydı, yine koşuyordu. 2014'te ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Sabahtan Saruhanlı'da koşar öğleden sonra benimle birlikte koşardı. Bir sürü görev yaptı bu parti için. Seçim kaybettiğimizde derdi ki çünkü bir hikayemiz yoktu. Bu seçimde dedim ki bu sefer hikayemiz var mı? Elbette dedi Genel Başkanımızın memleketini kazanacağız' dedi. Çok acıklı hikaye yazdık demiş. Ağzından en son çıkan sözler bu. Bitmedi bu hikayeler. Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız" şeklinde konuşurken yine gözyaşlarını tutamadı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli imam hatip Yusuf Kocademir'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve yapılan duanın ardından belediye önündeki tören sona erdi.
Belediye personeli yaklaşık 20 aydır çalıştıkları Başkan Durbay için gözyaşlarını tutamazken Manisa, haziran ayında kaybettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ardından ikinci kez başkan acısı yaşadı.
Belediye önündeki törenin ardından Başkan Durbay'ın naaşı belediye önünden alınarak, Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazı öncesi Hatuniye Camiine götürüldü.
Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden Gülşah Durbay için taziye mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı: "Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybederek vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Çok genç yaşta aramızdan ayrılması, hepimizi derinden yaralamıştır. Mekanı cennet olsun. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim geride kalanlara metanet, sabır ve uzun ömürler versin."
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından Durbay'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.
Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, mekânının cennet olmasını diliyoruz. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz."
Manisa Şehzade Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ACIMIZ TARİFSİZ… Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler'e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır. SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ GÜLŞAH DURBAY!"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bir süredir tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.