PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara kritik yazı: Adli emanetler için 5 yeni tedbir uygulanacak

Türkiye'nin konuştuğu Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanetindeki hırsızlık olayları sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti. Başsavcılıklara gönderilen yazıya göre adli emanetten hırsızlıklara karşı kıymetli eşyaların banka kasalarında saklanmasını ve kasaların ise en az 2 görevli aracılığıyla açılması istenecek. Uygulanacak 5 yeni tedbirle benzer olayların yaşanabilmesi ihtimalinin önüne geçilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara kritik yazı: Adli emanetler için 5 yeni tedbir uygulanacak

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi ve Kulu Adliyesi'nin adli emanetinde yaşanılan hırsızlık olaylarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, tüm başsavcılıklara 'Emanete alınan altın, elmas, zümrüt, pırlanta gibi eşyaların banka kasasında muhafazası ve Emanet Büroların Denetimi' konulu bir yazı gönderdi.

10 Aralık tarihli yazıda, 23 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Suç Eşyası Yönetmeliği' hükümleri ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 'Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi' konulu genelgesi hatırlatıldı.

YETERLİ DÜZEYDE ÖZEN GÖSTERİLMEDİ

Yazıda, altın ve diğer kıymetli eşyaların emanet bürosundaki kasalarda muhafaza edildiğine işaret edilerek "Bazı yer Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli emanete alınan altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb) koşulları bulunmamasına rağmen emanet bürosundaki kasada muhafaza edilmeye devam edildiği, bankada kasa kiralaması yönündeki mevcut imkânların değerlendirilmediği ve bu eşyaların tam ve eksiksiz olarak tür, cins ve miktarı bakımından tam olarak kayıt alınmasına yeterli düzeyde özen gösterilmediği, kasaların en az iki kişi tarafından açılıp kapanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmadığı belirlenmiştir." denildi.

Adli emanette yeni dönem: Banka sistemi geliyor! | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ülke genelinde teftiş başladıAdli emanette yeni dönem: Banka sistemi geliyor! | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ülke genelinde teftiş başladı

5 YENİ TEDBİR UYGULANACAK

Bakanlık, adli emanete alınan altın gibi kıymetli eşyaların korunması için alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı:

1- Emanete alınan altın, elmas, zümrüt pırlanta vb. eşyaların öncelikle ağırlık, ayar, adet gibi ayrıcı özellikleri belirtilerek kayıt altına alınması, bu hususta gerektiğinde eşyanın ağırlık, cins ve değerinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması.

2- Altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb) adli emanet bürolarında bulunan kasaların nitelikleri ve kapasiteleri gözetildiğinde aynen muhafazasının mümkün olmadığı durumda; bunların tür, cins ve miktarları açıkça kayıt altına alındıktan sonra Bakanlığımız bilgilendirilecek alınacak talimat uyarınca söz konusu eşyaların bankada kasa kiralanarak muhafaza edilerek gerek emanetteki gerekse bankadaki kasaların en az 2 kişi tarafından açılıp kapanmasına sağlayacak tedbirlerin alınması.

3- Suç eşyası ile ilgili isimlerin Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında emanet bürosuna yürütülmesi.

4- 28/1 Nolu Genelgemizde (Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi) de belirtildiği üzere iş bölümü gereği adli emanet işlemlerine bakan Cumhuriyet savcısının adli emanet dairesinin iş ve işlemlerinin 3 ayda ve her hâlükârda yılda bir kez denetlenmesi, şüphe duyması halinde ise derhal denetlenmesi.

5- Yapılan gözetim ve denetimlerde eksikliklerin tespiti ile bu eksikliklerin adli veya idari soruşturma gerektirmesi halinde ise ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi.

154 milyonluk adliye soygunu nasıl gerçekleşti? Merak edilen o emanet deposuna ilk kez A Haber girdi154 milyonluk adliye soygunu nasıl gerçekleşti? Merak edilen o emanet deposuna ilk kez A Haber girdi

EMANETTEN 25 KİLO ALTIN VE 50 KİLO GÜMÜŞ ÇALINMIŞTI

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlendi.

150 milyon TL'lik vurgunun yankıları sürerken Konya Kulu Adliyesi'nde görevli zabıt kâtibi Ayşe Selvi'nin, farklı dönemlerde icra dosyalarından ve Hazine adına yatırılan emanet hesaplarından yaklaşık 6.5 milyon TL çektiği ortaya çıktı.

Adliyede 6,5 milyonluk zimmet skandalı: Katip suçunu itiraf ettiAdliyede 6,5 milyonluk zimmet skandalı: Katip suçunu itiraf etti
Adliyede 6,5 milyonluk zimmet skandalı: Katip suçunu itiraf etti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında
Borsa İstanbul
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Türk Telekom
Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara kritik yazı: Adli emanetler için 5 yeni tedbir uygulanacak
New York Times "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" dedi tartışmalar tekrar alevlendi: Büyük İstanbul depremi yakın mı? Şener Üşümezsoy'dan sert tepki
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
Spor yazarları Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi! Hakeme kırmızı kart tepkisi
CHP'de 9 vekil göz hapsinde! Özgür Özel "yolsuzluktan arının" çağrısı yapan vekillerin peşine düştü
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
CHP'li Sinem Dedetaş'ın belediye imkanlarıyla köpeğine yaptığı masraf vatandaşı isyan ettirdi!
Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek
Çocuklar zorbalıktan tek tuşla korunacak! KADES benzeri sistem geliyor
Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı