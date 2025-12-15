10 Aralık tarihli yazıda, 23 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Suç Eşyası Yönetmeliği' hükümleri ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 'Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi' konulu genelgesi hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, tüm başsavcılıklara 'Emanete alınan altın, elmas, zümrüt, pırlanta gibi eşyaların banka kasasında muhafazası ve Emanet Büroların Denetimi' konulu bir yazı gönderdi.

YETERLİ DÜZEYDE ÖZEN GÖSTERİLMEDİ

Yazıda, altın ve diğer kıymetli eşyaların emanet bürosundaki kasalarda muhafaza edildiğine işaret edilerek "Bazı yer Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli emanete alınan altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb) koşulları bulunmamasına rağmen emanet bürosundaki kasada muhafaza edilmeye devam edildiği, bankada kasa kiralaması yönündeki mevcut imkânların değerlendirilmediği ve bu eşyaların tam ve eksiksiz olarak tür, cins ve miktarı bakımından tam olarak kayıt alınmasına yeterli düzeyde özen gösterilmediği, kasaların en az iki kişi tarafından açılıp kapanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmadığı belirlenmiştir." denildi.

5 YENİ TEDBİR UYGULANACAK

Bakanlık, adli emanete alınan altın gibi kıymetli eşyaların korunması için alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı:

1- Emanete alınan altın, elmas, zümrüt pırlanta vb. eşyaların öncelikle ağırlık, ayar, adet gibi ayrıcı özellikleri belirtilerek kayıt altına alınması, bu hususta gerektiğinde eşyanın ağırlık, cins ve değerinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması.

2- Altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb) adli emanet bürolarında bulunan kasaların nitelikleri ve kapasiteleri gözetildiğinde aynen muhafazasının mümkün olmadığı durumda; bunların tür, cins ve miktarları açıkça kayıt altına alındıktan sonra Bakanlığımız bilgilendirilecek alınacak talimat uyarınca söz konusu eşyaların bankada kasa kiralanarak muhafaza edilerek gerek emanetteki gerekse bankadaki kasaların en az 2 kişi tarafından açılıp kapanmasına sağlayacak tedbirlerin alınması.

3- Suç eşyası ile ilgili isimlerin Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında emanet bürosuna yürütülmesi.