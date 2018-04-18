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Dünyanın müzik si

Şahdeniz; , ve ’ın müzik kültürlerini aynı sahnede buluşturan bu özel proje İstanbul’da...

Dünyanın müzik enerjisi
Dünyaca ünlü kadın vokaller Fargana Qasımova, Sofia Papazoglou ve Mehtap Demir kendi kültürlerinin yanı sıra ortak müzik sini sunan özel bir repertuvarla aynı sahnede buluşacak. Ondört müzisyenden oluşan Şahdeniz orkestrasının yönetmeni Selçuk Murat Kızılateş, 'ın tar virtüözü Zaki Valiyev, 'ın buzuki sanatçısı Nikos Tatasapoulos ve 'nin ünlü Kanun sanatçısı Göksel Baktagir'de bu özel projede yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Yunanistan müziklerinin aynı sahnede buluştuğu konser, farklı diller ile ortak ahengi buluşturan Müzik enerjisi her konserde büyük ilgi görüyor. Şahdeniz, dünya prömiyeri 'nin ev sahipliğinde Konser salonunda yapılacak. 18 Nisan 2018 Saat: 20.00'deki konser unutulmayacak bir müzik keşfi vaad ediyor.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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