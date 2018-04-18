Dünyaca ünlü kadın vokaller Fargana Qasımova, Sofia Papazoglou ve Mehtap Demir kendi kültürlerinin yanı sıra ortak müzik enerjisini sunan özel bir repertuvarla aynı sahnede buluşacak. Ondört müzisyenden oluşan Şahdeniz orkestrasının yönetmeni Selçuk Murat Kızılateş, Azerbaycan'ın tar virtüözü Zaki Valiyev, Yunanistan'ın buzuki sanatçısı Nikos Tatasapoulos ve Türkiye'nin dünyaca ünlü Kanun sanatçısı Göksel Baktagir'de bu özel projede yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Yunanistan müziklerinin aynı sahnede buluştuğu konser, farklı diller ile ortak ahengi buluşturan Müzik enerjisi her konserde büyük ilgi görüyor. Şahdeniz, dünya prömiyeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey Konser salonunda yapılacak. 18 Nisan 2018 Saat: 20.00'deki konser unutulmayacak bir müzik keşfi vaad ediyor.
Dünyanın müzik enerjisi
Şahdeniz; Türkiye, Azerbaycan ve Yunanistan’ın müzik kültürlerini aynı sahnede buluşturan bu özel proje İstanbul’da...
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Cemal Reşit Rey , enerji , Azerbaycan , Türkiye , Yunanistan , Dünyaca
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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