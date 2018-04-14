İstanbul Sarıyer'de lise öğrencisi Havvanur Yalçın, şalını çıkarmadan Go-kart aracına bindi. Fuları tekere dolandı. Genç kız ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kızın avukatları Kenan Tandoğan ve Salih Gülgeldi, dün hastane önünde bir basın açıklaması yaptı. İkili, işletme sahiplerinin ihmali ve kusuru olduğu iddiasında bulundu. Tandoğan, talihsiz genç kızın sağlık durumuyla ilgili olarak, "Kendisi uyutuluyor. Ailesi daha çok Havvanur'un sağlığıyla ilgileniyor" dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Savcılık gerekli bilgi ve belgeleri şu an toplama aşamasında. Kamera kayıtları alınıyor. Ciddi bir ihmal söz konusu. Hem ruhsatlama ve izin sürecinde ihmal var hem de işletmenin kendisinde kusur ve hatarlar var. Biz de bu kapsamda gereken incelemelerimizi yaparak dosyayı takip edeceğiz."
‘İhmal var ’
Etiketler: İstanbul Sarıyer , ihmal
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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