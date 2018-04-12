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Facia kamerada

Go-kart pistinde boynundaki şalı teker miline dolanan Havvanur‘un yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia kamerada
İstanbul Sarıyer'de önceki gün go-kart pistinde yaşanan kazada, şalı aracın tekerine sıkışan lise öğrencisi Havvanur Yalçın ağır yaralandı. Boynunda yırtık oluşan ve uyutulan genç kızın tedavisi devam ederken Go-kart pistinde yaşanan feci kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Havvanur beraberindekilerle go-kart aracını kullandığı bitiş noktasına geldiği sırada ise boynundaki şalın teker miline dolanması sonucu boynunun yana doğru düştüğü görülüyor.

Mustafa KAYA
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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