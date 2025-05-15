Yeni küresel düzen Türkiye’de yazılıyor! Başkan Erdoğan Riyad’daki 4’lü zirve sonrası dünyaya seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Erdoğan, toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılarak, ABD'nin Suriye'ye yaptırımların kaldırılması kararının tarihi bir öneme sahip olduğunu ve bunun diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını kaydetti. Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini ve Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğinin altını çizdi. Rusya - Ukrayna barış görüşmelerinin başlamasının faydalı olacağını ifade ederek, Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

(Takvim.com.tr)



DOSTUM TRUMP'A GÜVENİYORUM

Başkan Erdoğan, zirveyle ilgili yaptığı açıklamada ise, "Trump, Prens Selman, Ahmet Şara ile 4'lü bir görüşme yaptık. Rusya-Ukrayna savaşından Pakistan- Hindistan gerilimine, Gazze'den Somali- Etiyopya görüşmesine kadar her yerde ilkeli politikalarımızla muhataplarımızın itimadını kazandık. Suriye'ye yaptırımların kaldırıldığını açıklayan dostum Trump'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Gazze'deki çabalarımızda da dostum Trump'a güveniyorum" dedi.

Kremlin, İstanbul'a gidecek Rus heyetinin başında Putin'in olmayacağını açıkladı.

ABD TÜRKİYE'YE FÜZE SATIŞINI ONAYLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay verildiğini bildirdi. Satışta, AMRAAM ve Sidewinder Block II füzeleri yer alıyor.