Üç büyükler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye zirvesi için dün başkent Ankara’da bir araya geldi. 3 lider de Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyledi. Erdoğan “Biz toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz. Bu bölge, bunların geçmişte çok bedelini ödedi” dedi...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
"Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Birilerinin kendilerine göre yapmış olduğu parselasyonlar bize göre değildir. Bu toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz. Fakat bütün bunlarla beraber terörizmin bunu bir fırsata dönüştürüp, Suriye'nin ülkemize tacizde bulunmasına da özellikle fırsat vermeyi asla kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü burada bizim durumumuzda olan bir ikinci ülke yok. Biz Suriye'ye sınır bir ülkeyiz. Dolayısıyla bütün tacizler bugüne kadar ülkemize yapılmıştır. 100'ü aşkın vatandaşımız şehit olmuştur. Biz hep sabır sabır. Artık yetti demişizdir ve ondan sonra da teröristlere karşı önce Cerablus, ondan sonra da Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgedeki bu harekatı gerçekleştirmek zorunda kaldık. Tüm bölgeleri güvenli hale getirene kadar durmayacağız. Suriye huzur bulmadan Türkiye huzur bulmaz. Benim asıl üzerinde durmam gereken, şöyle bir teklifim var. Güvenli bölgede, gerek bizim tarafta gerekse Kuzey Suriye tarafında, güvenli bölgede konut inşası temin edelim diyorum. Bu insanları çadırlardan kurtaralım."
İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ
SURİYE'nin birliğinin herkes tarafından tanınmasını istiyoruz. Bizim bölgemiz son seneler büyük ve çok önemli bir sorunla karşılaştı. Bu sorun da terörizmdir. Bazı ülkelerce eğitilmiş, bu ülkeler tarafından para sağlanmış ve modern silahlar temin edilmiştir. Başta ABD, istiyordu ki DEAŞ gibi El Nusra gibi terör örgütleri bu bölgede uzun süre kalsın. Ama dost ülkelerin yardımıyla bu büyük komplo bozuldu. Hep birlikte Suriye'deki savaşın durması için yardımcı olmamız lazım. Barışçıl çözüm yolunun takip edilmesi gerekiyor.
RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN
Bizim kesin kararlılığımız Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını sağlamaktan yanadır. Bu ilkesel tutum bugün çok önemli. Biz üçlü işbirliğimizi tüm yönleriyle artırmaya karar verdik. Bizim hedefimiz teröristleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Barış çabalarımızı engellemeye çalışıyorlar. Meslektaşlarıma bu verimli görüşmelerden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eminim bu zirvenin sonucunda somut tedbirler alınacaktır ve sonuçları da barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacaktır. Bu ziyaret çok başarılı geçti. Ben Türk dostlarıma sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum.
TÜRKEŞ 'E DUA
Erdoğan, vefatının 21'nci yıl dönümünde MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Türkeş için dua okuyan Cumhurbaşkanı, kabire ibrikle su döktü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Rusya , Türkiye , İran , Vladimir Putin , Hasan Ruhani
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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