Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından liderler basın açıklaması yaptı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani basın açıklamasında Suriye sorununa dikkat çekerek "Bugün Suriye halkının umudunun düne nazaran daha fazla olduğunu görmekten memnunum" dedi.
Ruhani "Bugün Suriye halkının umudunun düne nazaran daha fazla olduğunu görmekten memnunum"04 Nisan 2018, Çarşamba
- Yunanistan'ın Atina kentinde Türk konsolosluğuna saldırı
- CHP'li Tanal partili bir kadını Meclis yerleşkesinde soydu
- Berat Albayrak o filmin kamera arkasını paylaştı
- Erdoğan, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti
- Paris'te medeniyet: Trene camdan bindiler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti
- Kasım bebek Türkiye'de
- Putin "Rusya, İran ve Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır"
- Ruhani "Bugün Suriye halkının umudunun düne nazaran daha fazla olduğunu görmekten memnunum"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan "PYD bölgeden temizlenene kadar durmayız"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.