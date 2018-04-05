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Cumhurbaşkanı Erdoğan "PYD bölgeden temizlenene kadar durmayız"

04 Nisan 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Zirve yaklaşık 90 dakika sürdü. Zirvenin ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'de güvenin tesisi için bu zirveye ev sahipliği yapmanın menuniyeti içindeyiz. Suriye'de atılacak adımları belirledik. Suriye konusunda dünya tarafından şu hususun dikkate alınmasını bekliyoruz. Tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmalı. Tel Fırat yaşanabilir hale getirilecek. PYD bölgeden temizlenene kadar durmayız" dedi.

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