Putin "Rusya, İran ve Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır" 04 Nisan 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından liderler basın açıklaması yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin, basın açıklamasında Suriye sorununa dikkat çekerek "Rusya, İran ve Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır" dedi.