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  1. Yardımı aks'Atme'dik
  2. Otobüs şoförü "şehit annesine hakaret"ten tutuklandı

Cevaplus

Mehmetçik Cerablus’u terörden arındırdı. Miniklerin gülümsemesi ’nin haklı mücadelesini bir kez daha kanıtladı... Şehrin girişinde ise ’nın şu yazısı vardı: “Petrol için gelmedik. Adaleti tesis edip ekmeğimizi bölüşüp döneceğiz...”

Cevaplus
ABD'si Avrupa'sı, sınırları olmadığı halde Ortadoğu'da hak sahibi olmaya çalıştı. Irak'ı Suriye'yi karıştırdı. Yüzbinlerce insanın ölümüne milyonlarca kişinin de ülkesinden göç etmesine yol açtı. Bunun için terör örgütü PKK'nın uzantıları ile DEAŞ'ı kullandı. ise hem sınırlarını güvene almak hem de mültecilere kucak açmak için düğmeye bastı. Zeytin Dalı Harekatı sürerken geçtiğimiz yıl yapılan Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde bölge yeniden huzurla tanıştı. 'nın muharebe hizmet desteğini sağlayan 5'inci Zırhlı Tugay'ın Mehmetçikleri Cerabluslu çocuklara yardım dağıttı. Yardım paketlerini alan çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.


11-D'NİN GÖZYAŞLARI
Fatma Avlar... Henüz 17 yaşındaydı. Ancak eli kanlı teröristler, hayallerini yarım bıraktı. Fatma'nın isminin verildiği Hatay, Reyhanlı'daki okulu dün açıldı. Arkadaşları Fatma'nın sırasına karanfil bıraktı.


KAÇIŞLAR SÜ RÜY OR
Teröristler Azez'deki sivilleri hedef aldı. Hastaneleri bile vurmaya başladı. Bölgeden kaçan Azez halkı ise Türkiye'ye sığındı. Aileler "Tek sığınacağımız yer Türkiye. Bize Türk milletinden başka kimse destek olamaz" dedi.
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