Cevaplus
Mehmetçik Cerablus’u terörden arındırdı. Miniklerin gülümsemesi Türkiye’nin haklı mücadelesini bir kez daha kanıtladı... Şehrin girişinde ise TSK’nın şu yazısı vardı: “Petrol için gelmedik. Adaleti tesis edip ekmeğimizi bölüşüp döneceğiz...”
11-D'NİN GÖZYAŞLARI
Fatma Avlar... Henüz 17 yaşındaydı. Ancak eli kanlı teröristler, hayallerini yarım bıraktı. Fatma'nın isminin verildiği Hatay, Reyhanlı'daki okulu dün açıldı. Arkadaşları Fatma'nın sırasına karanfil bıraktı.
KAÇIŞLAR SÜ RÜY OR
Teröristler Azez'deki sivilleri hedef aldı. Hastaneleri bile vurmaya başladı. Bölgeden kaçan Azez halkı ise Türkiye'ye sığındı. Aileler "Tek sığınacağımız yer Türkiye. Bize Türk milletinden başka kimse destek olamaz" dedi.
Etiketler: TSK , Türkiye , Zeytin Dalı Harekatı , Fırat Kalkanı harekatı
- 13 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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