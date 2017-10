Sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dün Mersin Anamur'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen tarım ve gıda fuarına katıldı. Anamur muzuna övgü yağdırdı. Karatay, her zaman "Anamur muzu yenilmesi" tavsiyesinde bulunduğunu hatırlatarak, "Her gün bir tane Anamur muzu kahvaltıda yenebilir. Mesela ben sabah kahvaltı yapmadım. Bu muz benim kahvaltım. Anamur muzu, ilaçsız yetişiyor. Benim çocukluğumdan beri bildiğim Anamur muzunu her yerde öneriyorum. Kitaplarımda da Anamur muzunu yiyebilirsiniz diyorum" şeklinde konuştu.