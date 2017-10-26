Muz benim kahvaltım

Sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. CananKaratay, dün Mersin Anamur'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen tarım ve gıda fuarına katıldı. Anamur muzuna övgü yağdırdı. Karatay, her zaman "Anamur muzuyenilmesi" tavsiyesinde bulunduğunu hatırlatarak, "Her gün bir tane Anamur muzu kahvaltıda yenebilir. Mesela ben sabah kahvaltı yapmadım. Bu muz benimkahvaltım. Anamur muzu, ilaçsız yetişiyor. Benim çocukluğumdanberi bildiğim Anamurmuzunu her yerde öneriyorum. Kitaplarımda da Anamurmuzunu yiyebilirsiniz diyorum" şeklinde konuştu.
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