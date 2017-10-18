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Şampiyon Arec

Şampiyon Arec
Alman Çoban Köpeği WUSV Açık Orta Doğu ve Türkiye Şampiyonası, bu yıl İstanbul'da düzenlendi. Eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın 1.5 yaşındaki köpeği Arec, şampiyonluğu göğüsledi. Kupasıyla birlikte objektiflere poz verdi.

ERDOĞAN YAPIK
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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