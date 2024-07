53'lük Sibel Can oryantal dansıyla esti geçti! Sosyal medya yıkıldı: '41 kere maşallah!' Hakan Ural 'yaşayan bir efsane' demişti! İddialı şovu...

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, KKTC Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kıbrıslı hayranlarıyla buluştu. Konserde Sibel Can, sevilen şarkıları ve sahne şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Vücudunu saran siyah elbisesiyle oryantal dansı yapan Sibel Can, o anları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya paylaşılan video sonrası yıkıldı. İşte detaylar...