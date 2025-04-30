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Ferdi Tayfur'un vasiyet davasında ikinci duruşma! Miras kavgası devam ediyor

Hatıran Yeter, Emmioğlu, Bana Sor, Yaktı Beni gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi. Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 10:00
Ferdi Tayfur’un vasiyet davasında ikinci duruşma! Miras kavgası devam ediyor

2 Ocak'ta aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.

Ferdi Tayfur’un vasiyet davasında ikinci duruşma! Miras kavgası devam ediyor

Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı. Duruşmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da yer aldı.

Ferdi Tayfur’un vasiyet davasında ikinci duruşma! Miras kavgası devam ediyor

Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu.

Ferdi Tayfur’un vasiyet davasında ikinci duruşma! Miras kavgası devam ediyor

Mirasçılar ve avukatlar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi. Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

Ferdi Tayfur’un vasiyet davasında ikinci duruşma! Miras kavgası devam ediyor

İLK DURUŞMADAKİ SÜREÇ

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti.

Ferdi Tayfur’un vasiyet davasında ikinci duruşma! Miras kavgası devam ediyor

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.

Ferdi Tayfur’un vasiyet davasında ikinci duruşma! Miras kavgası devam ediyor

İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Mirasa itiraz eden Ferdi Tayfur'un çocukları Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek; "Vasiyetin iptali için de dava açtık. Ayrıca başka dava da açacağız. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Tuğçe Hanım hamile olduğundan dolayı gelemedi. İnşallah bir sonraki celseye gelir" diye konuşmuştu.