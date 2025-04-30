Ferdi Tayfur’un vasiyet davasında ikinci duruşma! Miras kavgası devam ediyor

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.

İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Mirasa itiraz eden Ferdi Tayfur'un çocukları Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek; "Vasiyetin iptali için de dava açtık. Ayrıca başka dava da açacağız. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Tuğçe Hanım hamile olduğundan dolayı gelemedi. İnşallah bir sonraki celseye gelir" diye konuşmuştu.