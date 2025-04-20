67 yaşında 38 beden olma formülü! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, yaşı ilerlemesine rağmen fit görünümüyle genç oyunculara bile ilham veriyor. Yıllardır ekranlarda dimdik duran Savaş, sadece rol aldığı projelerle değil, formunu nasıl koruduğuyla da gündemde. 2013 yılında verdiği samimi bir röportajda, insülin direnci sonrası uyguladığı özel diyeti açıklayan oyuncu, 3 ayda tam 10 kilo verdiğini ve hala 38 beden olduğunu söyledi. Üstelik ne aç kaldı ne de yasaklara boğuldu.
🥗 "ÜÇ BEYAZDAN UZAK DURUN, ÖĞÜN ATLAMAYIN"
Perihan Savaş'ın zayıflama süreci, bilinçli bir sağlık farkındalığıyla başlamış. İnsülin direnci teşhisi konulmasının ardından uyguladığı diyeti anlatan Savaş, şeker, un ve tuz gibi "üç beyazı" tamamen hayatından çıkardığını ifade ediyor.
Özellikle şekeri hiç kullanmadığını, sebzeleri dahi etli pişirerek proteinden vazgeçmediğini vurguluyor.
💬 "KOLESTEROLE İNANMIYORUM!"
Savaş, protein ağırlıklı beslenmenin kolesterolü yükselttiği iddialarını da reddediyor. Kolesterol konusundaki tutumunu şöyle açıklıyor:
"Kolesterolün tamamen ilaç firmalarının yönlendirmesiyle şişirilen bir mesele olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce 'yumurta yenmez' deniyordu, şimdi ise 'günde bir tane yiyin' diyorlar. Her şey değişiyor."
🥗 PERİHAN SAVAŞ'IN 3 AYDA 10 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET LİSTESİ
Şekersiz yulaf ezmesi
Üzerine doğal yoğurt ve taze meyveler
1 fincan yeşil çay
Elma dilimleri
1 avuç badem
Izgara tavuk ya da balık
Zeytinyağlı taze sebze salatası
Kinoa ya da esmer pirinç
Fırınlanmış sebzeler eşliğinde somon
Bol yeşillikli zeytinyağlı salata
Bol su
İşlenmiş içeceklerden kesinlikle uzak durulmalı