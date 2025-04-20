67 yaşında 38 beden olma formülü! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, yaşı ilerlemesine rağmen fit görünümüyle genç oyunculara bile ilham veriyor. Yıllardır ekranlarda dimdik duran Savaş, sadece rol aldığı projelerle değil, formunu nasıl koruduğuyla da gündemde. 2013 yılında verdiği samimi bir röportajda, insülin direnci sonrası uyguladığı özel diyeti açıklayan oyuncu, 3 ayda tam 10 kilo verdiğini ve hala 38 beden olduğunu söyledi. Üstelik ne aç kaldı ne de yasaklara boğuldu.