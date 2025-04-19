Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk kariyerine Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı.

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle başrolü paylaştı.

Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, performansı kadar dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi.

Özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 'Bay Sinema' olarak tanınan Türker İnanoğlu ile 50 yıl aynı yastığa baş koydu.