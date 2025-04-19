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Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu, geçen sene nisan ayında 'Bay Sinema' olarak tanınan 50 yıllık hayat arkadaşı Türker İnanoğlu'nun acı kaybıyla sarsıldı. Eşinin vefatının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda kendisine pek yer vermeyen Bubikoğlu, bu kez kural bozdu. Yeşilçam güzeli, uzun bir aranın ardından son halini paylaştı. Güzelliğiyle kendine bir kez daha hayran bırakan Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken oyuncu Mine Tugay da Yeşilçam yıldızına kayıtsız kalamadı.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 17:11
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk kariyerine Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle başrolü paylaştı.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, performansı kadar dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 'Bay Sinema' olarak tanınan Türker İnanoğlu ile 50 yıl aynı yastığa baş koydu.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Ünlü oyuncu, geçen yıl 2 Nisan'da ise eşinin acı haberiyle sarsıldı. Eşinin vefatının ardından sosyal medya hesabında yaptığı kendisine pek yer vermeyen Bubikoğlu, bu kez kural bozdu.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Güzelliğiyle kendine bir kez daha hayran bırakan Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken oyuncu Mine Tugay da Yeşilçam yıldızına kayıtsız kalamadı. Mine Tugay paylaşımı beğenen ilk isimlerden oldu.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

İşte Gülşen Bubikoğlu başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Perran Kutman

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Perran Kutman

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Itır Esen

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Itır Esen

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Hülya Koçyiğit

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Hülya Koçyiğit

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Türkan Şoray

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Türkan Şoray

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Sibel Can

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Sibel Can

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Demet Akalın

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Demet Akalın

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Ebru Gündeş

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Ebru Gündeş

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı

Lale Ilgaz