SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül ile 4 yıllık ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Seray Sever, 2022 Mayıs ayında Alya ve Sofia adını verdikleri ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Ünlü sunucu ve oyuncu Sever'in ikizleri 3 yaşına bastı. Doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Sever'in kızları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Alya ve Sofia'nın son halleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:44
İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e gönlünü kaptıran Seray Sever, 2018 yılında nikah masasına oturdu. 2022 Mayıs ayında ise ünlü çift, Alya ve Sofia adını verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seray Sever, Instagram paylaşımlarında ikiz kızlarına sık sık yer verdi.

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

Ünlü sunucu ve oyuncu Sever, son olarak kızları Alya ve Sofia'nın doğum gününden bir paylaşımda bulundu.

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

Sever, 3 yaşına basan kızları için bir doğum günü partisi organize etti ve o anlara ait görüntüleri Instagram sayfasında yayınladı.

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

Sever'in "Minnoşlarım 3 yaşındalar" notunu eklediği paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı.

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

İkizlerin doğum günü paylaşımına "Bunlar tam prenses", "Ne güzel büyüdüler", "Maşallah nasıl güzel olmuşlar" yorumları yapılırken birçok sosyal medya kullanıcısı da Sever için "Annelik size çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

İşte Seray Sever'in doğum günü paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

EZGİ SERTEL

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

EZGİ SERTEL VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

EBRU ŞANCI

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

AYÇA BİNGÖL

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

AYÇA BİNGÖL VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

PELİN AKİL

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

PELİN AKİL VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

SERAY SEVER

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

SERAY SEVER VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

SERAY SEVER VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

SERAY SEVER VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

SERAY SEVER VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

SERAY SEVER VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

AYŞEGÜL GÜNAY

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

AYŞEGÜL GÜNAY VE İKİZLERİ

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE İKİZLERİ