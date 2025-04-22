İkizleri büyüten Seray Sever kızlarının doğum gününden paylaştı! Alya ve Sofia’nın son haline bakın: Bunlar tam prenses!

Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e gönlünü kaptıran Seray Sever, 2018 yılında nikah masasına oturdu. 2022 Mayıs ayında ise ünlü çift, Alya ve Sofia adını verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seray Sever, Instagram paylaşımlarında ikiz kızlarına sık sık yer verdi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Sever, son olarak kızları Alya ve Sofia'nın doğum gününden bir paylaşımda bulundu.

Sever, 3 yaşına basan kızları için bir doğum günü partisi organize etti ve o anlara ait görüntüleri Instagram sayfasında yayınladı.