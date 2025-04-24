Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Aysel Gürsaçer ya da bilinen adıyla Seda Sayan, düğün salonlarında başlayan şarkıcılık kariyerine ilerleyen yıllarda oyuncuğu ve sunuculuğu da ekledi.
Sayan'ın kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekiciydi. Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan'ın başından 7 evlilik geçti.
Aradığı aşkı kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'de bulan Sayan, 2022 yılında yedinci evliliğini yaptı.
Tüm boşanma haberlerine inat Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren Sayan bu kez mal varlığıyla gündeme geldi.
Yıllardır sahnelerde olan ünlü şarkıcının serveti dudak uçuklattı. Akşam'da yer alan habere göre; tam bir gayrimenkul zengini olduğu bilinen Seda Sayan'ın bilinene göre gayrimenkulleri sadece İstanbul'da değil, Londra ve Miami'de de mevcut.
İŞTE SEDA SAYAN'IN BİLİNEN MAL VARLIKLARI!
Duyumlara göre; Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor.
Tatil ilçesi Bodrum'da da 3 villası bulunan sanatçı, gayrimenkul yatırımlarını yurt dışına da taşıdı.
Sayan'ın Londra ve Miami'de de evleri mevcut. Sanatçının aylık toplam kira gelirinin ise 500 bin lira olduğu belirtiliyor.
ÇAĞLAR ÖKTEN İLE AŞK YUVASI!
Gayrimenkul zengini olan Seda Sayan'ın yaşadığı ev de merak konusu oldu. İşte Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile aşk yuvası...
Seda Sayan'ın geçen aylarda Sarıyer'deki lüks villasını satılığa çıkardığı iddia edilmişti.
Sayan'ın bir kozmetik firması ile yaptığı anlaşma kapsamında eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrine yerleşmeye karar verdiği öne sürülmüştü.
Geçen yıl taşındığı ve dekorasyonuna milyonların harcandığı villayı acil olarak satılığa çıkardığı konuşulan Sayan'ın, bu mülk için 7 milyon dolar istediği söylenmişti.
Sayan "Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz, gücümüz burada, nereye gideceğiz" diyerek iddiaları yalanlamıştı.