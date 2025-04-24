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Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul'da 30 daire, Bodrum'da 3 villa...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Müzisyen Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, son olarak mal varlığıyla gündeme geldi. 'Kadırgalı' lakaplı Seda Sayan'ın serveti dudak uçuklattı. İşte İstanbul'da 30 daire, Bodrum'da 3 villası bulunan Seda Sayan'ın bilinen mal varlıkları...

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:30
Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Aysel Gürsaçer ya da bilinen adıyla Seda Sayan, düğün salonlarında başlayan şarkıcılık kariyerine ilerleyen yıllarda oyuncuğu ve sunuculuğu da ekledi.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Sayan'ın kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekiciydi. Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan'ın başından 7 evlilik geçti.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Aradığı aşkı kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'de bulan Sayan, 2022 yılında yedinci evliliğini yaptı.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Tüm boşanma haberlerine inat Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren Sayan bu kez mal varlığıyla gündeme geldi.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Yıllardır sahnelerde olan ünlü şarkıcının serveti dudak uçuklattı. Akşam'da yer alan habere göre; tam bir gayrimenkul zengini olduğu bilinen Seda Sayan'ın bilinene göre gayrimenkulleri sadece İstanbul'da değil, Londra ve Miami'de de mevcut.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

İŞTE SEDA SAYAN'IN BİLİNEN MAL VARLIKLARI!

Duyumlara göre; Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Tatil ilçesi Bodrum'da da 3 villası bulunan sanatçı, gayrimenkul yatırımlarını yurt dışına da taşıdı.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Sayan'ın Londra ve Miami'de de evleri mevcut. Sanatçının aylık toplam kira gelirinin ise 500 bin lira olduğu belirtiliyor.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

ÇAĞLAR ÖKTEN İLE AŞK YUVASI!

Gayrimenkul zengini olan Seda Sayan'ın yaşadığı ev de merak konusu oldu. İşte Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile aşk yuvası...

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Seda Sayan'ın geçen aylarda Sarıyer'deki lüks villasını satılığa çıkardığı iddia edilmişti.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Sayan'ın bir kozmetik firması ile yaptığı anlaşma kapsamında eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrine yerleşmeye karar verdiği öne sürülmüştü.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Geçen yıl taşındığı ve dekorasyonuna milyonların harcandığı villayı acil olarak satılığa çıkardığı konuşulan Sayan'ın, bu mülk için 7 milyon dolar istediği söylenmişti.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Sayan "Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz, gücümüz burada, nereye gideceğiz" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...