Kadırgalı Seda Sayan’ın serveti dudak uçuklattı! İşte mal varlığı: İstanbul’da 30 daire, Bodrum’da 3 villa...

Aysel Gürsaçer ya da bilinen adıyla Seda Sayan, düğün salonlarında başlayan şarkıcılık kariyerine ilerleyen yıllarda oyuncuğu ve sunuculuğu da ekledi.

Sayan'ın kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekiciydi. Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan'ın başından 7 evlilik geçti.

Aradığı aşkı kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'de bulan Sayan, 2022 yılında yedinci evliliğini yaptı.

Tüm boşanma haberlerine inat Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren Sayan bu kez mal varlığıyla gündeme geldi.