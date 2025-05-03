Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Hadise, aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla da her dönem adından söz ettirdi.

Attığı her adımla dikkat çeken şarkıcı, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı Hadise, yaz tatil sezonunu sosyal medya paylaşımıyla resmen başlattı. Bikinili pozlarını ve tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Hadise'nin üstsüz fotoğrafı da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Başkaları ile aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat"