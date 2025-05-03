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Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla gündem oldu. Yaz sezonunu açan şarkıcı, bikinili pozlarını peş peşe yayınladı. Hadise paylaşımında üstsüz pozuna yer vermeyi de ihmal etmedi. İşte Hadise'nin o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 08:45 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 08:45
Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Hadise, aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla da her dönem adından söz ettirdi.

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Attığı her adımla dikkat çeken şarkıcı, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Ünlü şarkıcı Hadise, yaz tatil sezonunu sosyal medya paylaşımıyla resmen başlattı. Bikinili pozlarını ve tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Hadise'nin üstsüz fotoğrafı da dikkatlerden kaçmadı.

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Başkaları ile aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat"

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

İşte Hadise'nin tatilden yayınladığı o kareleri...

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Hadise'nin tatil kareleri...

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Hadise'nin tatil kareleri...

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Hadise'nin tatil kareleri...

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Hadise'nin tatil kareleri...

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Hadise'nin tatil kareleri...

Tatile çıkan Hadise’den bikinili paylaşım gecikmedi! Üstsüz pozuyla sezonu açtı

Hadise'nin tatil kareleri...