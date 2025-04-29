Ebru Şallı 5 yıllık eşi Uğur Akkuş ile dava sürecini anlattı: Birçok kişi tehdit ediliyor maalesef!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Evlilikleri sürecince yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, geçen aylarda boşanma kararı aldı.
Uğur Akkuş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla boşanmayı doğruladı ve şunları söyledi:
"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim"
Daha sonra Akkuş, evliliklerine ikinci bir şans daha verme kararı aldıklarını duyurdu. Akkuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şallı ise Uğur Akkuş'u 5 aydır görmediğini ve hem kendisinin hem yakınlarının ünlü iş insanının tehditlerine, hakaretlerine maruz kaldığını ifade etti.
Daha önce "Evlilik bitliğine olan saygımdan sustum" diyen Şallı, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalar, hakaret ve iftiralar ile ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlarla tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir.
Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlarımı derinden yaralamaktadır. Her zaman hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan birisi olarak bu durumu yasal çerçevede el almakta olduğumu, koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli tüm hukuki adımları attığımı ve atmaya devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak ve bu süreçte bana ve çevreme yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim"
YENİ AÇIKLAMA
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Ebru Şallı, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Hürriyet'te yer alan habere göre; Şallı gündemindeki projelerle ilgili "Sabah programım devam ediyor. YouTube'daki pilates videolarım için de yoğun çalışıyorum" dedi.
Şallı, İstanbul'u korkutan 6.2 şiddetindeki depremle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:
"Deprem olduğunda yayındaydım. Yönetmenimiz 'Deprem oluyor, dışarı çıkın' diye bağırınca nasıl dışarı çıktığımı hatırlamıyorum. 1999 depremine evde tek başıma yakalanmıştım. Bu deprem o kadar kötü değildi ama yine de korktuk. Çoluk çocuk herkes korku içerisinde. Evlere girmekten tedirgin oluyoruz"
5 yıllık eşi Uğur Akkuş'la boşanma davası devam eden Ebru Şallı, konuyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi:
"Dava devam ediyor. Birçok kişi tehdit ediliyor maalesef. Gazetecileri de tehdit etti biliyorum, üzgünüm.