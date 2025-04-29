Ebru Şallı 5 yıllık eşi Uğur Akkuş ile dava sürecini anlattı: Birçok kişi tehdit ediliyor maalesef!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Evlilikleri sürecince yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, geçen aylarda boşanma kararı aldı.

Uğur Akkuş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla boşanmayı doğruladı ve şunları söyledi: "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim"

Daha sonra Akkuş, evliliklerine ikinci bir şans daha verme kararı aldıklarını duyurdu. Akkuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şallı ise Uğur Akkuş'u 5 aydır görmediğini ve hem kendisinin hem yakınlarının ünlü iş insanının tehditlerine, hakaretlerine maruz kaldığını ifade etti.