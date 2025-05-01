Meryem Uzerli “Bedenimi her ölçüde hep sevdim" deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
2 çocuk annesi Uzerli, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. L'Officiel Türkiye dergisine konuşan oyuncu, "Bedenimi hayatımın her evresinde, hangi durumda veya beden ölçüsünde olursam olayım hep sevdim ve kabul ettim" ifadelerini kullandı.
Dünyada kadınlara dayatılan güzellik kavramı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Uzerli, şunları söyledi: "Açıkçası, kendimi ilk ne zaman güzel hissettiğimi hatırlayamıyorum. Hayat ilerledikçe güzellik kavramı da değişiyor, en azından benim için. Medya dünyasında güzellik genellikle bir trende dayanıyor.
Benim için ise genç olmak, yani sağlıklı ve mutlu hissetmek her zaman daha önemli oldu. Bunu başaramadığım zaman çok rahatsız oldum. Ama bazen kendimi güzel hissetmemem o kadar da rahatsız etmedi.
Çünkü güzellik aslında nedir? Bir trende uymak mı, yoksa sağlıklı ve mutlu hissettiğin için içten gelen bir ışıkla parlamak mı? Kendimi en güzel hissettiğim an, beni gerçekten seven insanlarla çevrili olduğum anlardır. Ve onlar beni yüzeysel bir güzellik algısına göre değil, kalbimi güzel ve değerli buldukları için seviyor"
Bedeniyle her zaman barışık olduğunu vurgulayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bedenimi hayatımın her evresinde, hangi durumda veya beden ölçüsünde olursam olayım hep sevdim ve kabul ettim.
Beni asıl rahatsız eden şey, başkalarının bana vücudumla ilgili eksiklikler hissettirmeye çalışması oldu. Ama kendime dair hislerimi değiştirmek yerine çevremdeki insanları değiştirmeye karar verdim"
"KISKANÇLIKLA PEK BİR BAĞIM YOK"
Uzerli, kıskanç biri olmadığını dile getirdi: "Erkeklerin hormonel durumu kadınlardan çok farklı. Kadın olarak bir ay içinde bile pek çok farklı duygu iniş çıkışı yaşıyoruz. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıp beni şaşırtan duygular, ancak bir şeyin geçmişimle bağlantılı ve henüz çözümlenmemiş olduklarında ortaya çıkıyor. Ama bunun farkına ancak bir duygu beni şaşırttıktan sonra varıyorum.
Kıskançlıkla pek bir bağım yoktur. Ancak bir ilişki içindeysem, bu duygu zaman zaman ortaya çıkabilir. Ama doğru bir partnerin böyle bir duygunun gerçekten filizlenmesine neden olmayacağına inanıyorum."
Meryem Uzerli hayattaki içsel yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "Hayatın 'bitiş çizgisi' üzerine düşünemem ve düşünmek de istemem çünkü bu, ölümle yüzleşmek anlamına gelir.