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Meryem Uzerli “Bedenimi her ölçüde hep sevdim" deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 çocuk annesi Uzerli, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Uzerli, "Bedenimi hayatımın her evresinde, hangi durumda veya beden ölçüsünde olursam olayım hep sevdim ve kabul ettim" ifadelerini kullandı. Uzerli bu konuyla ilgili kendisinin neyin rahatsız ettiğini de açıkladı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 12:37
Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

2 çocuk annesi Uzerli, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. L'Officiel Türkiye dergisine konuşan oyuncu, "Bedenimi hayatımın her evresinde, hangi durumda veya beden ölçüsünde olursam olayım hep sevdim ve kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Dünyada kadınlara dayatılan güzellik kavramı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Uzerli, şunları söyledi: "Açıkçası, kendimi ilk ne zaman güzel hissettiğimi hatırlayamıyorum. Hayat ilerledikçe güzellik kavramı da değişiyor, en azından benim için. Medya dünyasında güzellik genellikle bir trende dayanıyor.

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Benim için ise genç olmak, yani sağlıklı ve mutlu hissetmek her zaman daha önemli oldu. Bunu başaramadığım zaman çok rahatsız oldum. Ama bazen kendimi güzel hissetmemem o kadar da rahatsız etmedi.

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Çünkü güzellik aslında nedir? Bir trende uymak mı, yoksa sağlıklı ve mutlu hissettiğin için içten gelen bir ışıkla parlamak mı? Kendimi en güzel hissettiğim an, beni gerçekten seven insanlarla çevrili olduğum anlardır. Ve onlar beni yüzeysel bir güzellik algısına göre değil, kalbimi güzel ve değerli buldukları için seviyor"

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Bedeniyle her zaman barışık olduğunu vurgulayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bedenimi hayatımın her evresinde, hangi durumda veya beden ölçüsünde olursam olayım hep sevdim ve kabul ettim.

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Beni asıl rahatsız eden şey, başkalarının bana vücudumla ilgili eksiklikler hissettirmeye çalışması oldu. Ama kendime dair hislerimi değiştirmek yerine çevremdeki insanları değiştirmeye karar verdim"

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

"KISKANÇLIKLA PEK BİR BAĞIM YOK"

Uzerli, kıskanç biri olmadığını dile getirdi: "Erkeklerin hormonel durumu kadınlardan çok farklı. Kadın olarak bir ay içinde bile pek çok farklı duygu iniş çıkışı yaşıyoruz. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıp beni şaşırtan duygular, ancak bir şeyin geçmişimle bağlantılı ve henüz çözümlenmemiş olduklarında ortaya çıkıyor. Ama bunun farkına ancak bir duygu beni şaşırttıktan sonra varıyorum.

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Kıskançlıkla pek bir bağım yoktur. Ancak bir ilişki içindeysem, bu duygu zaman zaman ortaya çıkabilir. Ama doğru bir partnerin böyle bir duygunun gerçekten filizlenmesine neden olmayacağına inanıyorum."

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Meryem Uzerli hayattaki içsel yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "Hayatın 'bitiş çizgisi' üzerine düşünemem ve düşünmek de istemem çünkü bu, ölümle yüzleşmek anlamına gelir.

Meryem Uzerli Bedenimi her ölçüde hep sevdim deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Bunu ne yazık ki başaramıyorum. Çünkü ölüm düşüncesi beni çok korkutur ve içimde birçok farklı konunun kapısını açar. Ama dönüşüm ölüme kadar sürer, hatta belki de ondan sonra bile devam eder."