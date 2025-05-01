Meryem Uzerli “Bedenimi her ölçüde hep sevdim" deyip itiraf etti! Meğer vücudunu eleştirenleri...

Bedeniyle her zaman barışık olduğunu vurgulayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bedenimi hayatımın her evresinde, hangi durumda veya beden ölçüsünde olursam olayım hep sevdim ve kabul ettim.

Beni asıl rahatsız eden şey, başkalarının bana vücudumla ilgili eksiklikler hissettirmeye çalışması oldu. Ama kendime dair hislerimi değiştirmek yerine çevremdeki insanları değiştirmeye karar verdim"

"KISKANÇLIKLA PEK BİR BAĞIM YOK" Uzerli, kıskanç biri olmadığını dile getirdi: "Erkeklerin hormonel durumu kadınlardan çok farklı. Kadın olarak bir ay içinde bile pek çok farklı duygu iniş çıkışı yaşıyoruz. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıp beni şaşırtan duygular, ancak bir şeyin geçmişimle bağlantılı ve henüz çözümlenmemiş olduklarında ortaya çıkıyor. Ama bunun farkına ancak bir duygu beni şaşırttıktan sonra varıyorum.

Kıskançlıkla pek bir bağım yoktur. Ancak bir ilişki içindeysem, bu duygu zaman zaman ortaya çıkabilir. Ama doğru bir partnerin böyle bir duygunun gerçekten filizlenmesine neden olmayacağına inanıyorum."