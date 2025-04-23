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7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in “Altın ufağım” dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada, önceki gün yeni yaşını kutladı. Anne Ayşegül Yıldız ise kızının doğum gününden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. İbrahim Tatlıses'in "Altın ufağım" diye seslendiği Elif Ada'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Elif Ada için "Maşallah çok güzel bir genç kız oldu", "Ne çabuk büyüdü" yorumları yapıldı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın son hali...

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:13 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:13
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Geçen günlerde Hülya Avşar'ın programına katılan Tatlıses, özellikle çocuklarıyla ilgili söyledikleriyle çok konuşuldu.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Aile yaşamına dair konuşan Tatlıses, söz konusu programda şu ifadeleri kullandı: "Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo'nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım"

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Bu açıklamasıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi ise en küçük çocuğu Elif Ada'nın doğum günüyle gündeme geldi.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada, 12 yaşına bastı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Anne Ayşegül Yıldız ise kızının doğum gününden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Yıldız, paylaşımına şu notu ekledi: "Çiçeğim, içinden gelen ve metrelerce öteden fark edilen o temiz ve güzel ışığınla hep parla. O güzel ışığın hem etrafını, hem dünyayı aydınlatmaya ve güzelleştirmeye fazlasıyla yeter. Yeter ki kendine ve o güzel kalbine inan. Kimsenin ışığını söndürmesine ya da engellemesine izin verme. Sadece kendi bildiğin ve inandığın yolda, kalbini dinleyerek hareket et. Pusulan hep vicdanın ve güzel kalbin olsun prensesim. İyi ki doğmuşsun bebeğim"

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla Elif Ada'nın yeni yaşı için iyi dileklerde bulundu.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

İbrahim Tatlıses'in "Altın ufağım" diye seslendiği Elif Ada'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Elif Ada için "Maşallah çok güzel bir genç kız oldu", "Ne çabuk büyüdü" yorumları yapıldı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

İşte Elif Ada'nın doğum gününden kareler...

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Elif Ada

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Elif Ada

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in Altın ufağım dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız