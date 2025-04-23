7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in “Altın ufağım” dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

Yıldız, paylaşımına şu notu ekledi: "Çiçeğim, içinden gelen ve metrelerce öteden fark edilen o temiz ve güzel ışığınla hep parla. O güzel ışığın hem etrafını, hem dünyayı aydınlatmaya ve güzelleştirmeye fazlasıyla yeter. Yeter ki kendine ve o güzel kalbine inan. Kimsenin ışığını söndürmesine ya da engellemesine izin verme. Sadece kendi bildiğin ve inandığın yolda, kalbini dinleyerek hareket et. Pusulan hep vicdanın ve güzel kalbin olsun prensesim. İyi ki doğmuşsun bebeğim"