7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in “Altın ufağım” dediği Elif Ada koca kız oldu! Annesiyle yeni yaşını böyle kutladı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Geçen günlerde Hülya Avşar'ın programına katılan Tatlıses, özellikle çocuklarıyla ilgili söyledikleriyle çok konuşuldu.
Aile yaşamına dair konuşan Tatlıses, söz konusu programda şu ifadeleri kullandı: "Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem.
7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo'nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım"
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada, 12 yaşına bastı.
Anne Ayşegül Yıldız ise kızının doğum gününden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı.
Yıldız, paylaşımına şu notu ekledi: "Çiçeğim, içinden gelen ve metrelerce öteden fark edilen o temiz ve güzel ışığınla hep parla. O güzel ışığın hem etrafını, hem dünyayı aydınlatmaya ve güzelleştirmeye fazlasıyla yeter. Yeter ki kendine ve o güzel kalbine inan. Kimsenin ışığını söndürmesine ya da engellemesine izin verme. Sadece kendi bildiğin ve inandığın yolda, kalbini dinleyerek hareket et. Pusulan hep vicdanın ve güzel kalbin olsun prensesim. İyi ki doğmuşsun bebeğim"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
İbrahim Tatlıses'in "Altın ufağım" diye seslendiği Elif Ada'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız