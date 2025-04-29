Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

O andan itibaren 'aralıklı oruç' uygulamaya başladım. Başladığım günden beri çok mutluyum, çok da iyi hissediyorum. 18 saat aç kalıp, 6 saatlik bir zaman diliminde besleniyorum. Bu yöntemle 12 kilo verdim ve herkese tavsiye ediyorum."