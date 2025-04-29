Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

Türk pop müziğinin sevilen ismi ve başarılı oyuncu Keremcem, son dönemdeki fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Keremcem, verdiği 12 kiloyla adından yeniden söz ettirdi. Ünlü sanatçı, Ağustos 2024'te konuk olduğu programda, kilo verme sürecinin detaylarını ve uyguladığı yöntemi samimiyetle anlattı.
🥗 18 SAATLİK ARALIKLI ORUÇLA 12 KİLO VERDİ
Keremcem, pandemi döneminde 10 kilo aldığını ifade ederek şu sözleri kullandı:
"Tabii her gün aynaya bakıyorsun, sabah yüzünü yıkıyorsun ve değişimi tam anlamıyorsun. Bir gün sohbet sırasında ekran görüntümde kendimi görünce 'Bu böyle devam edemez' dedim.
O andan itibaren 'aralıklı oruç' uygulamaya başladım. Başladığım günden beri çok mutluyum, çok da iyi hissediyorum. 18 saat aç kalıp, 6 saatlik bir zaman diliminde besleniyorum. Bu yöntemle 12 kilo verdim ve herkese tavsiye ediyorum."
🥄 ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?
Aralıklı oruç, belirli zaman dilimlerinde yemek yemeyi ve günün geri kalanında kalori alımını durdurmayı esas alan bir beslenme düzeni. Keremcem'in tercih ettiği yöntem, en popüler aralıklı oruç türlerinden biri olan zaman kısıtlamalı beslenme (örneğin 18/6 yöntemi) kapsamında değerlendiriliyor.
Aralıklı oruç diyeti türleri:
16/8 veya 18/6 yöntemi (16-18 saat oruç, 6-8 saat yemek)
5/2 yöntemi (Haftanın 2 günü çok düşük kalorili beslenme)
Alternatif gün orucu
24 saat orucu (Ye-Dur-Ye)
Uzmanlar, aralıklı oruç uygulamalarının metabolizmayı hızlandırabileceğini, insülin direncini azaltabileceğini ve uzun vadede sağlıklı kilo kontrolü sağlayabileceğini belirtiyor.
🥗 ARALIKLI ORUÇ DİYET LİSTESİ (18/6 YÖNTEMİ)
⏰ Oruç Süresi: 18 saat (sadece su, kahve veya şekersiz çay serbest)
🍴 Yeme Süresi: 6 saat (besin alımı)
🍽️ Yemek Penceresi Açıldığında:
1. ANA ÖĞÜN (YEMEK AÇILIŞI)
🥗 Bol yeşillikli büyük bir salata (zeytinyağlı)
🍗 Izgara tavuk, somon veya hindi (protein)
🍚 2-3 kaşık karabuğday, kinoalı pilav veya az basmati pilavı
🥑 1/2 avokado (sağlıklı yağ)
2. ATIŞTIRMALIK / ARA ÖĞÜN (İSTEĞE BAĞLI)
🥜 Bir avuç badem, ceviz veya fındık
🍓 Bir küçük kase çilek, yaban mersini veya böğürtlen
🥛 1 bardak kefir veya şekersiz yoğurt
3. HAFİF AKŞAM ÖĞÜNÜ (YEMEK PENCERESİNİN SONU YAKINKEN)
🍳 2 adet haşlanmış yumurta veya omlet
🥒 Salatalık, biber gibi çiğ sebzeler
🧀 Bir dilim az yağlı beyaz peynir