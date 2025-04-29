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Keremcem'e 12 kilo verdiren diyet! 47'lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan Keremcem geçtiğimiz Ağustos ayında bir programa verdiği röportajda, pandemi döneminde aldığı kiloları nasıl verdiğini anlattı. Ünlü sanatçı, uyguladığı 18 saatlik aralıklı oruç programı sayesinde 12 kilo verdiğini açıkladı. Keremcem, bu yöntemle hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendisini çok daha iyi hissettiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:57
Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

Türk pop müziğinin sevilen ismi ve başarılı oyuncu Keremcem, son dönemdeki fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Keremcem, verdiği 12 kiloyla adından yeniden söz ettirdi. Ünlü sanatçı, Ağustos 2024'te konuk olduğu programda, kilo verme sürecinin detaylarını ve uyguladığı yöntemi samimiyetle anlattı.

Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

🥗 18 SAATLİK ARALIKLI ORUÇLA 12 KİLO VERDİ

Keremcem, pandemi döneminde 10 kilo aldığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Tabii her gün aynaya bakıyorsun, sabah yüzünü yıkıyorsun ve değişimi tam anlamıyorsun. Bir gün sohbet sırasında ekran görüntümde kendimi görünce 'Bu böyle devam edemez' dedim.

Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

O andan itibaren 'aralıklı oruç' uygulamaya başladım. Başladığım günden beri çok mutluyum, çok da iyi hissediyorum. 18 saat aç kalıp, 6 saatlik bir zaman diliminde besleniyorum. Bu yöntemle 12 kilo verdim ve herkese tavsiye ediyorum."

Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

🥄 ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?

Aralıklı oruç, belirli zaman dilimlerinde yemek yemeyi ve günün geri kalanında kalori alımını durdurmayı esas alan bir beslenme düzeni. Keremcem'in tercih ettiği yöntem, en popüler aralıklı oruç türlerinden biri olan zaman kısıtlamalı beslenme (örneğin 18/6 yöntemi) kapsamında değerlendiriliyor.
Aralıklı oruç diyeti türleri:

Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

  • 16/8 veya 18/6 yöntemi (16-18 saat oruç, 6-8 saat yemek)

  • 5/2 yöntemi (Haftanın 2 günü çok düşük kalorili beslenme)

  • Alternatif gün orucu

  • 24 saat orucu (Ye-Dur-Ye)

Uzmanlar, aralıklı oruç uygulamalarının metabolizmayı hızlandırabileceğini, insülin direncini azaltabileceğini ve uzun vadede sağlıklı kilo kontrolü sağlayabileceğini belirtiyor.

Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

🥗 ARALIKLI ORUÇ DİYET LİSTESİ (18/6 YÖNTEMİ)

Oruç Süresi: 18 saat (sadece su, kahve veya şekersiz çay serbest)
🍴 Yeme Süresi: 6 saat (besin alımı)

🍽️ Yemek Penceresi Açıldığında:

1. ANA ÖĞÜN (YEMEK AÇILIŞI)

🥗 Bol yeşillikli büyük bir salata (zeytinyağlı)
🍗 Izgara tavuk, somon veya hindi (protein)
🍚 2-3 kaşık karabuğday, kinoalı pilav veya az basmati pilavı
🥑 1/2 avokado (sağlıklı yağ)

Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

2. ATIŞTIRMALIK / ARA ÖĞÜN (İSTEĞE BAĞLI)

🥜 Bir avuç badem, ceviz veya fındık
🍓 Bir küçük kase çilek, yaban mersini veya böğürtlen
🥛 1 bardak kefir veya şekersiz yoğurt

Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

3. HAFİF AKŞAM ÖĞÜNÜ (YEMEK PENCERESİNİN SONU YAKINKEN)

🍳 2 adet haşlanmış yumurta veya omlet
🥒 Salatalık, biber gibi çiğ sebzeler
🧀 Bir dilim az yağlı beyaz peynir

Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

💧 ORUÇ SIRASINDA SERBEST

🚰 Su
☕️ Şekersiz kahve
🍵 Bitki çayı (şekersiz)

Keremcem’e 12 kilo verdiren diyet! 47’lik oyuncu 18 saat bunu yapıyor

📢 KÜÇÜK NOTLAR

  • Şekerli içecekler, abur cuburlar ve rafine karbonhidratlar kesinlikle önerilmez.

  • Protein ve lif oranı yüksek öğünler tokluk hissini artırır.

  • Beslenme penceresinde aşırıya kaçmadan, dengeli beslenmek önemli.

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi