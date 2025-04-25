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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 2 çocuk annesi Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile karavandaki eğlenceli anları Instagram sayfasında takipçilerinin beğeninse sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:59 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:59
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Ünlü oyuncu oğulları Karan ve Kerem ile karavandaki eğlenceli anları Instagram sayfasında takipçilerinin beğeninse sundu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Öte yandan Karan ve Kerem'in babaları Burak Özçivit ile olan benzerlikleri ise bir kez daha gündeme geldi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

İşte Fahriye Evcen'in oğullarıyla yayınladığı o kareler...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Fahriye Evcen ve oğulları

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Fahriye Evcen ve oğulları

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Fahriye Evcen ve oğulları

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

Fahriye Evcen ve oğulları