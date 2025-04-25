Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan ve Kerem’in karavan macerası! Özçivit kardeşlerin eğlenceli anları...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi.
2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.
Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Öte yandan Karan ve Kerem'in babaları Burak Özçivit ile olan benzerlikleri ise bir kez daha gündeme geldi.
Fahriye Evcen ve oğulları