4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

5 kez nikah masasına oturan usta sanatçının ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cem Karaca'nın iki yıl evli kaldığı eski eşi ünlü oyuncu çıktı.

"Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu olan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi bu akşam ilk kez atv ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak.

Saat 20.00'da yayınlanacak olan film öncesi gündem olan Cem Karaca hakkında birçok soru da tekrar yanıt aradı. Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Karaca'nın özellikle özel hayatı merak konusu oldu.

5 kez nikah masasına oturan usta sanatçının ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cem Karaca'nın iki yıl evli kaldığı eski eşi ünlü oyuncu çıktı.