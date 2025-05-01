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4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın unutulmaz yaşam hikayesini konu alan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez izleyici ile buluşacak. Filmin ATV ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Cem Karaca hakkında birçok soru da tekrar yanıt aradı. Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Karaca'nın özellikle özel hayatı merak konusu oldu. 5 kez nikah masasına oturan usta sanatçının ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cem Karaca'nın iki yıl evli kaldığı eski eşi ünlü oyuncu çıktı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 14:32 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 14:32
4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

5 kez nikah masasına oturan usta sanatçının ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cem Karaca'nın iki yıl evli kaldığı eski eşi ünlü oyuncu çıktı.

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

"Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu olan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi bu akşam ilk kez atv ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak.

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Saat 20.00'da yayınlanacak olan film öncesi gündem olan Cem Karaca hakkında birçok soru da tekrar yanıt aradı. Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Karaca'nın özellikle özel hayatı merak konusu oldu.

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

5 kez nikah masasına oturan usta sanatçının ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cem Karaca'nın iki yıl evli kaldığı eski eşi ünlü oyuncu çıktı.

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

İşte Cem Karaca başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Nur Sürer

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Nur Sürer ve Bülent Kayabaş

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Perran Kutman

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Perran Kutman ve eski eşi Hüseyin Kutman

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Filiz Akın

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Filiz Akın ve Türker İnanoğlu

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Şener Şen

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Şener Şen ve eski eşi Sermin Hürmeriç

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

CEM KARACA

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

CEM KARACA VE MERİÇ BAŞARAN

İlk eşi Semra Özgür ile iki kez nikah masasına oturan Cem Karaca, ikinci evliliğini oyuncu Meriç Başaran ile yaptı. Bu evlilik 2 yıl sürdü.

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

CEM KARACA VE MERİÇ BAŞARAN

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

CEM KARACA VE MERİÇ BAŞARAN

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

CEM KARACA VE MERİÇ BAŞARAN

Meriç Başaran bir dönem İnci Taneleri dizisinde rol aldı.

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Türkan Şoray

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Türkan Şoray ve Cihan Ünal

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

İbrahim Tatlıses

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Avni Yalçın

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Avni Yalçın ve Ayşe Kökçü

4 kadın 5 evlilik! Cem Karaca’nın 2 yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nde...

Avni Yalçın ve Ayşe Kökçü