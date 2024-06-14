22 yıl önceki görüntüler ortaya çıktı: 19 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'u gören inanamıyor! "Başak Dizer görse tanıyamaz...."

1 19 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un eski görüntüleri ortaya çıktı ve hayranlarını şaşkına çevirdi! Ünlü oyuncunun 22 yıl önceki hali, bugünkü görüntüsünden oldukça farklı. Sosyal medyada hızla yayılan bu nostaljik görüntüler, büyük ilgi toplarken, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in bile tanımakta zorlanabileceği yorumları yapıldı. İşte o fotoğraflar...

2 Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyerinin başlangıcı, 2002 yılında katıldığı ve kazandığı Best Model of Turkey yarışmasıyla oldu. O dönemde sadece 19 yaşında olan Tatlıtuğ, yarışmada birinci seçilerek hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda dikkatleri üzerine çekti.