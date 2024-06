22 yıl önceki görüntüler ortaya çıktı: 19 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'u gören inanamıyor! "Başak Dizer görse tanıyamaz...."

Türk televizyon ve sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un gençlik yıllarına ait görüntüler, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Şu an 40 yaşında olan Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek şöhretin kapılarını aralamıştı. Aradan geçen 22 yılın ardından, 19 yaşındaki halini gösteren görüntüler, yakışıklı oyuncunun hayranlarını şaşkına çevirdi.