Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun “Aşk delisiyiz” dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

atv 'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 'a Kuçar karakteriyle dahil olan Sinan Tuzcu , sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncunun eşi Beyza Kapu ile yaptığı paylaşımlar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncunun paylaşımlarına düştüğü aşk dolu sözler de büyük beğeni topladı. Tuzcu, eşiyle yaptığı bir paylaşımına "Aşk delisiyiz, artsın eksilmesin" notunu ekledi.