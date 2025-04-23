SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun “Aşk delisiyiz” dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Kuçar karakteriyle dahil olan Sinan Tuzcu, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun 4 yıl önce evlendiği eşi güzelliğiyle hayran bırakırken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Sinan Tuzcu'nun güzeller güzeli eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:50
Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Kuçar karakteriyle dahil olan Sinan Tuzcu, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncunun eşi Beyza Kapu ile yaptığı paylaşımlar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Ünlü oyuncunun paylaşımlarına düştüğü aşk dolu sözler de büyük beğeni topladı. Tuzcu, eşiyle yaptığı bir paylaşımına "Aşk delisiyiz, artsın eksilmesin" notunu ekledi.

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

İşte Sinan Tuzcu'nun paylaşımları başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Burak Özçivit

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Çağrı Şensoy

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Çağrı Şensoy ve eşi Buse Arslan

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Alma Terzic

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Alma Terzic ve eşi Murat Saraçoğlu

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Yıldız Çağrı Atiksoy

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

SİNAN TUZCU

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

SİNAN TUZCU VE EŞİ BEYZA KAPU

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

SİNAN TUZCU VE EŞİ BEYZA KAPU

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

SİNAN TUZCU VE EŞİ BEYZA KAPU

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

SİNAN TUZCU VE EŞİ BEYZA KAPU

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Özgür Çevik

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Özgür Çevik ve eşi Hatice Kartoğlu

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Yiğit Uçan

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Yiğit Uçan ve eşi Betül Uçan

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Tayanç Ayaydın

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu’nun Aşk delisiyiz dediği 4 yıllık eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Tayanç Ayaydın ve eşi Sally Ghalayini