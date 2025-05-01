Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Cem Karaca'nın evlilik geçmişi, biyografik filmin ardından bir kez daha gündeme geldi. Sanat yaşamı boyunca beş kez nikah masasına oturan Karaca'nın özel hayatı, ölümünden sonra başlayan miras ve DNA testi tartışmalarıyla da uzun süre kamuoyunun ilgisini çekti. İşte detaylar...
💍 CEM KARACA KAÇ KERE EVLENDİ, EŞLERİ KİMLERDİ?
Cem Karaca hayatı boyunca toplam 5 kez evlendi. Evliliklerinin sıralaması ve detayları ise şu şekilde:
|Eşin Adı
|Evlilik Yılı
|Bitiş Yılı
|Detay
|Semra Özgür
|1965
|1966
|İlk eşi, tiyatro sanatçısı. Bu evlilik çok kısa sürdü.
|Meriç Başaran
|1968
|1970
|Tiyatrocu. Karaca'nın ikinci evliliği.
|Feride Balkan
|1972
|1989
|Üçüncü eşi. 1976 yılında Cem Karaca'nın tek çocuğu Emrah Karaca bu evlilikten dünyaya geldi.
|Semra Özgür
|1993
|2000
|İlk eşiyle yıllar sonra ikinci kez evlendi.
|İlkim Karaca (Erkan)
|2001
|2004
|Son eşi. Cem Karaca'nın vefatına kadar evli kaldılar.
İlkim Karaca ve Cem Karaca
Semra Özgür ve Cem Karaca
Feride Balkan ve Cem Karaca
Cem Karaca'nın oğlu Emrah ve Feride Balkan
Cem Karaca'nın oğlu Emrah ve Feride Balkan
🧬 MEZAR AÇMA VE DNA TESTİ OLAYI
Cem Karaca'nın ölümünden sonra son eşi İlkim Karaca, sanatçının çocuğunun kendisinden olamayacağını çünkü Karaca'nın kısır olduğunu iddia etti. Bu iddia üzerine mahkeme kararıyla Karaca'nın mezarı açıldı, DNA testi yapıldı. Test sonucuna göre Emrah Karaca, Cem Karaca'nın biyolojik oğludur. Bu olayın ardından Feride Balkan ve oğlu Emrah Karaca, İlkim Karaca'ya karşı açtıkları hakaret davasını kazandı.
🕯️ VEFATI VE VASİYETİ
Cem Karaca, 8 Şubat 2004'te, İstanbul'da geçirdiği kalp ve solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Karacaahmet Mezarlığı'nda babası Mehmet Karaca'nın yanına defnedildi.