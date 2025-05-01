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Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da uzun yıllar boyunca gündemde kaldı. Toplumsal olaylara duyarlı şarkıları kadar, özel hayatında yaşadığı evlilikler de büyük merak konusu oldu. İşte Cem Karaca'nın hayatındaki kadınlar ve evliliklerine dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 23:18 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 23:18
Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Cem Karaca'nın evlilik geçmişi, biyografik filmin ardından bir kez daha gündeme geldi. Sanat yaşamı boyunca beş kez nikah masasına oturan Karaca'nın özel hayatı, ölümünden sonra başlayan miras ve DNA testi tartışmalarıyla da uzun süre kamuoyunun ilgisini çekti. İşte detaylar...

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

💍 CEM KARACA KAÇ KERE EVLENDİ, EŞLERİ KİMLERDİ?

Cem Karaca hayatı boyunca toplam 5 kez evlendi. Evliliklerinin sıralaması ve detayları ise şu şekilde:

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...
Eşin Adı Evlilik Yılı Bitiş Yılı Detay
Semra Özgür 1965 1966 İlk eşi, tiyatro sanatçısı. Bu evlilik çok kısa sürdü.
Meriç Başaran 1968 1970 Tiyatrocu. Karaca'nın ikinci evliliği.
Feride Balkan 1972 1989 Üçüncü eşi. 1976 yılında Cem Karaca'nın tek çocuğu Emrah Karaca bu evlilikten dünyaya geldi.
Semra Özgür 1993 2000 İlk eşiyle yıllar sonra ikinci kez evlendi.
İlkim Karaca (Erkan) 2001 2004 Son eşi. Cem Karaca'nın vefatına kadar evli kaldılar.

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

İlkim Karaca ve Cem Karaca

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Semra Özgür ve Cem Karaca

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Feride Balkan ve Cem Karaca

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Cem Karaca'nın oğlu Emrah ve Feride Balkan

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Cem Karaca'nın oğlu Emrah ve Feride Balkan

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Meriç Başaran

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

🧬 MEZAR AÇMA VE DNA TESTİ OLAYI

Cem Karaca'nın ölümünden sonra son eşi İlkim Karaca, sanatçının çocuğunun kendisinden olamayacağını çünkü Karaca'nın kısır olduğunu iddia etti. Bu iddia üzerine mahkeme kararıyla Karaca'nın mezarı açıldı, DNA testi yapıldı. Test sonucuna göre Emrah Karaca, Cem Karaca'nın biyolojik oğludur. Bu olayın ardından Feride Balkan ve oğlu Emrah Karaca, İlkim Karaca'ya karşı açtıkları hakaret davasını kazandı.

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

🕯️ VEFATI VE VASİYETİ

Cem Karaca, 8 Şubat 2004'te, İstanbul'da geçirdiği kalp ve solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Karacaahmet Mezarlığı'nda babası Mehmet Karaca'nın yanına defnedildi.

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Fotoğraflar: Takvim fotoğraf Arşivi, Instagram

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Fotoğraflar: Takvim fotoğraf Arşivi, Instagram

Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Fotoğraflar: Takvim fotoğraf Arşivi, Instagram