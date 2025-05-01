Cem Karaca kaç kez evlendi? Cem Karaca eşi kim? İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran...

Cem Karaca'nın evlilik geçmişi, biyografik filmin ardından bir kez daha gündeme geldi. Sanat yaşamı boyunca beş kez nikah masasına oturan Karaca'nın özel hayatı, ölümünden sonra başlayan miras ve DNA testi tartışmalarıyla da uzun süre kamuoyunun ilgisini çekti. İşte detaylar...