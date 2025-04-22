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İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

2017 yılında beyin kanaması sonucu vefat eden şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, üç çocuğuyla birlikte yaşadığı 5 oda bir salon evinin kapılarını ilk kez açtı. Program sırasında kaybettiği eşi İbrahim Erkal hakkında samimi açıklamalarda bulunan Filiz Erkal, "Bir yanımız her zaman eksik" ifadelerini kullandı. Filiz Erkal'ın evinin salonunda İbrahim Erkal'a ayırdığı köşe ise görenleri duygulandırdı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 11:12 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 11:12
İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Canısı, Erzurum'a Gel, Sevme, Unutmayacağım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Erkal, geride unutulmaz eserler, gözü yaşlı bir eş ve üç çocuk bıraktı.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

2017 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, Evrim Akın'ın programına konuk olarak üç çocuğuyla birlikte yaşadığı 5 oda bir salon evinin kapılarını ilk kez açtı ve vefat eden eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Zor zamanları ailesinin ve sevenlerinin desteğiyle geride bırakan Filiz Erkal, İbrahim Erkal ile evliliğinden şöyle bahsetti: "Ben 21 yaşında evlendim. İyi ki evlenmişim çocuklarımla birlikte büyüdüm. İyi ki de İbrahim'le evlenmişim. Hiç o konuda beni üzmedi, kırmadı. Güzel bir eşti"

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Eşinin vefatının ardından yaşadıklarını da anlatan Erkal, şöyle konuştu: "Bir yanımız hep eksik. İbrahim'i kaybettiğimizde kızım Elif Su 11 günlüktü. Tam 40'ı olduğu gün, 41. gününde vefat etti. 8 sene oldu zor...

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Anca yaşayan bilir, bu acının tarifi anlatılmıyor zaten. Sevenlerinin dualarını çok alıyorum, hala böyle güzel anılması çok hoş. Beş yıldır Büyükçekmece tarafındayım. Daha önce Maltepe'de yaşıyordum. Ailem burada yaşadığı için buraya taşındım"

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Vefasızlıkla da ilgili konuşan Filiz Erkal, şunları söyledi: "Arayan da sağ olsun aramayan da sağ olsun. Hiçbir zaman sitemim de olmadı. İbrahim'e vefasızlık yapılmış. Benimle herkesin çok bir şeyi yok, ben çok kimseyi tanımam. Beklerdim hani benim için olmasa da çocuklarım için isterdim. Birçok kişiden bekledim ama maalesef. İbrahim için anma gecesi yaptığımızda, sanatçılara, yakın dostlarımıza ulaşamıyorum"

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Öte yandan Filiz Erkal'ın evinin salonunda vefat eden eşi İbrahim Erkal için ayırdığı köşe de izleyicileri duygulandı.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

İşte Filiz Erkal'ın evinden kareler...

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Filiz Erkal'ın oturma odası

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Filiz Erkal'ın oturma odası

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Filiz Erkal'ın kızının yatak odası

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Filiz Erkal'ın giyinme odası

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Filiz Erkal'ın giyinme odası

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Filiz Erkal'ın giyinme odası

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Filiz Erkal'ın mutfağı

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Filiz Erkal'ın mutfağı