İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 3 çocuğuyla yaşadığı evinini kapılarını ilk kez açtı! Salonda eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

Vefasızlıkla da ilgili konuşan Filiz Erkal, şunları söyledi: "Arayan da sağ olsun aramayan da sağ olsun. Hiçbir zaman sitemim de olmadı. İbrahim'e vefasızlık yapılmış. Benimle herkesin çok bir şeyi yok, ben çok kimseyi tanımam. Beklerdim hani benim için olmasa da çocuklarım için isterdim. Birçok kişiden bekledim ama maalesef. İbrahim için anma gecesi yaptığımızda, sanatçılara, yakın dostlarımıza ulaşamıyorum"