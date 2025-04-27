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Tarkan'ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, 17 Nisan'da annesi Neşe Tevetoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamıştı. Annesinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Tarkan, kısa bir süre sonra sahnede yerini aldı. Konserine annesinin en sevdiği şarkıyla başlayan Tarkan, gözyaşlarını tutamadı.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 11:34
Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun 68 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu 17 Nisan'da son yolculuğuna uğurlandı. Avrupa turnesinde olan Tarkan, haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı yakınları ve sevenleri cenaze töreni boyunca yalnız bırakmadı.

Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

Tarkan annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim"

Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

"Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar'a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun." ifadelerini kullanmıştı.

Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annesinin vefatının ardından sahneye çıkan Tarkan gözyaşlarını tutamadı.

Tarkan'ın gözyaşlarına boğulduğu an!

Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

Annesinin en sevdiği şarkıyla konserine başlayan ve Neşe Tevetoğlu'nun fotoğrafına yer veren ve Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısını söyleyen Tarkan duygusal anlar yaşadı.

Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

Gözyaşlarına hakim olamayan sanatçıya seyircilerden büyük destek geldi.

Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

Salondaki izleyiciler alkışlarıyla Tarkan'a moral verirken, duygusal anlar konserin en unutulmaz anlarından biri oldu.

Tarkan'ın gözyaşlarına boğulduğu an!

Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi