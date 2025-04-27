Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

Tarkan annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim"