Tarkan’ın gözyaşlarına boğulduğu an! Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahnede! En sevdiği şarkıyı söyledi

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun 68 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu 17 Nisan'da son yolculuğuna uğurlandı. Avrupa turnesinde olan Tarkan, haberi alır almaz İstanbul'a geldi.
Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı yakınları ve sevenleri cenaze töreni boyunca yalnız bırakmadı.
Tarkan annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim"
"Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar'a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun." ifadelerini kullanmıştı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Annesinin vefatının ardından sahneye çıkan Tarkan gözyaşlarını tutamadı.
Annesinin en sevdiği şarkıyla konserine başlayan ve Neşe Tevetoğlu'nun fotoğrafına yer veren ve Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısını söyleyen Tarkan duygusal anlar yaşadı.
Salondaki izleyiciler alkışlarıyla Tarkan'a moral verirken, duygusal anlar konserin en unutulmaz anlarından biri oldu.