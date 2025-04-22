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Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam'ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Türk sinemasının ''kötü ve vamp'' kadın deyince ilk akla gelen isimlerinden biri olan Suzan Avcı, hem yeteneği hem de güzelliğiyle bir döneme damga vurdu. Şimdilerde 87 yaşında olan Avcı, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Kızı Binnaz Avcı'nın paylaşımında ortaya çıkan Yeşilçam yıldızını görenler hayran kaldı. İşte Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı'nın son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 16:43
Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Suzan Avcı ya da gerçek ismiyle Suzan Bizavcı, hem oyunculuk performansı hem de dillere destan güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Yeşilçam'ın vamp kadını olarak hafızalara kazınan Suzan Avcı, yıllar sonra gündem oldu.

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Şimdilerde 87 yaşında olan Avcı, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Kızı Binnaz Avcı'nın paylaşımında ortaya çıkan Yeşilçam yıldızını görenler hayran kaldı.

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Sosyal medyada Suzan Avcı için "Hala çok güzel ben de böyle yaş almak istiyorum", "41 kere maşallah" yorumları yapıldı.

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

İşte Suzan Avcı başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Lale Belkıs

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Lale Belkıs

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Aydan Şener

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Aydan Şener

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Emel Sayın

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Emel Sayın

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Müjde Ar

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Müjde Ar

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

SUZAN AVCI

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

SUZAN AVCI

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

SUZAN AVCI

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Türkan Şoray

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Türkan Şoray

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Gülşen Bubikoğlu

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Gülşen Bubikoğlu

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Hülya Koçyiğit

Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Hülya Koçyiğit