Suzan Avcı’nın son hali kızının paylaşımında ortaya çıktı! Yeşilçam’ın fettan güzeli bakın şimdi ne halde...

Suzan Avcı ya da gerçek ismiyle Suzan Bizavcı, hem oyunculuk performansı hem de dillere destan güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.
Yeşilçam'ın vamp kadını olarak hafızalara kazınan Suzan Avcı, yıllar sonra gündem oldu.
Şimdilerde 87 yaşında olan Avcı, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Kızı Binnaz Avcı'nın paylaşımında ortaya çıkan Yeşilçam yıldızını görenler hayran kaldı.
Sosyal medyada Suzan Avcı için "Hala çok güzel ben de böyle yaş almak istiyorum", "41 kere maşallah" yorumları yapıldı.