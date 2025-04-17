Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! “Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş” İlk 20 gün...

Sahne performansları kadar fiziğiyle de dikkat çeken Berkay Şahin, zinde kalmasının sırrını paylaştı. Disiplinli bir yaşam tarzına sahip olan şarkıcı, yılda sadece bir kez uyguladığı diyet programıyla 6-7 kilo verdiğini belirtti.

🥗 İLK 20 GÜN: TAMAMEN YEŞİL BESLENME Berkay'ın diyet süreci, tamamen bitkisel ve hayvansal üründen uzak bir beslenmeyle başlıyor. "İlk 20 gün boyunca et yemiyorum. Yani hayatımdan hayvansal proteini tamamen çıkarıyorum. Bu sürede vücudumun toksinlerden arındığını hissediyorum" diyor. Bu dönemde sebze, yeşillik, baklagil ve bitkisel bazlı gıdalar ağırlıkta. Protein ihtiyacını ise bitkisel kaynaklardan karşılıyor.

🍖 SON 10 GÜN: SADECE ET TÜKETİMİ Diyetin ikinci evresi ise tam tersi bir mantıkla işliyor: "Son 10 gün full et yiyorum. Bu, kas kütlemi artırmak ve gücümü geri toplamak için birebir."

Berkay bu dönemde yalnızca et, tavuk, balık gibi hayvansal gıdaları tükettiğini, karbonhidrat ya da sebze eklemediğini belirtiyor. Bu, vücudu yağ yakmaya teşvik eden düşük karbonhidratlı yüksek proteinli bir beslenme şekli.

🚫 1 AY BOYUNCA YASAKLILAR LİSTESİ Şarkıcının "vücut reseti" olarak tanımladığı bu 30 günlük süreçte vazgeçilmez yasakları da var: Tuz yok: Vücudunda ödem oluşmasını istemediği için tuzu tamamen hayatından çıkarıyor.

Şeker yok: Rafine şeker kullanımını da tamamen bırakıyor.

Alkol sıfır: "30 gün boyunca bir yudum bile alkol ağzıma sürmüyorum" diyerek bu kuralı katı şekilde uyguladığını söylüyor.