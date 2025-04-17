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Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! “Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş” İlk 20 gün...

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, kaslı fiziği ve fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor. 43 yaşındaki sanatçı, yıllardır sürdürdüğü özel bir diyet programını sonunda açıkladı. Geçtiğimiz ocak ayında bir gazeteye konuşan Berkay, sadece yılda bir kez uyguladığı bu 30 günlük rejim sayesinde vücudunu "sıfırladığını" söyledi.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:38
Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

Sahne performansları kadar fiziğiyle de dikkat çeken Berkay Şahin, zinde kalmasının sırrını paylaştı. Disiplinli bir yaşam tarzına sahip olan şarkıcı, yılda sadece bir kez uyguladığı diyet programıyla 6-7 kilo verdiğini belirtti.

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

🥗 İLK 20 GÜN: TAMAMEN YEŞİL BESLENME

Berkay'ın diyet süreci, tamamen bitkisel ve hayvansal üründen uzak bir beslenmeyle başlıyor. "İlk 20 gün boyunca et yemiyorum. Yani hayatımdan hayvansal proteini tamamen çıkarıyorum. Bu sürede vücudumun toksinlerden arındığını hissediyorum" diyor. Bu dönemde sebze, yeşillik, baklagil ve bitkisel bazlı gıdalar ağırlıkta. Protein ihtiyacını ise bitkisel kaynaklardan karşılıyor.

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

🍖 SON 10 GÜN: SADECE ET TÜKETİMİ

Diyetin ikinci evresi ise tam tersi bir mantıkla işliyor:

"Son 10 gün full et yiyorum. Bu, kas kütlemi artırmak ve gücümü geri toplamak için birebir."


Berkay bu dönemde yalnızca et, tavuk, balık gibi hayvansal gıdaları tükettiğini, karbonhidrat ya da sebze eklemediğini belirtiyor. Bu, vücudu yağ yakmaya teşvik eden düşük karbonhidratlı yüksek proteinli bir beslenme şekli.

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

🚫 1 AY BOYUNCA YASAKLILAR LİSTESİ

Şarkıcının "vücut reseti" olarak tanımladığı bu 30 günlük süreçte vazgeçilmez yasakları da var:

  • Tuz yok: Vücudunda ödem oluşmasını istemediği için tuzu tamamen hayatından çıkarıyor.

  • Şeker yok: Rafine şeker kullanımını da tamamen bırakıyor.

  • Alkol sıfır: "30 gün boyunca bir yudum bile alkol ağzıma sürmüyorum" diyerek bu kuralı katı şekilde uyguladığını söylüyor.

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

🍏 GÜNE ELMA SİRKESİYLE BAŞLIYOR

Her sabah aç karnına elma sirkesi içtiğini belirten Berkay, bu alışkanlığın metabolizmasını hızlandırdığını ve sindirime iyi geldiğini dile getiriyor:

"Güne 1 bardak ılık suya birkaç damla elma sirkesi katarak başlıyorum. Bu benim için vazgeçilmez oldu."

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

💪 KASLARINI BU ŞEKİLDE GÜÇLENDİRİYOR

Beslenme kadar antrenmana da önem verdiğini belirten Berkay, bu 30 günlük süreçte spor rutininin de yoğunlaştığını belirtiyor:

"Kas kütlemi antrenmanla büyütüyorum. Protein desteği almadığım günlerde bile kaslarım güçleniyor çünkü sistemli çalışıyorum."

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

⚖️ 30 GÜNDE ORTALAMA 6-7 KİLO VERİYOR

Disiplinli geçen bir ay sonunda Berkay hem daha enerjik hissettiğini hem de belirgin bir şekilde kilo verdiğini söylüyor.

"Her yıl bu sistemi bir kez uyguluyorum. Ortalama 6-7 kilo veriyorum. Vücudum adeta yeniden doğmuş gibi oluyor."

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

💪 BERKAY ŞAHİN'İN 30 GÜNLÜK FİT DİYETİ

🥬 1-20. GÜN: DETOKS ZAMANI

🍏 Sabah: Ilık su + elma sirkesi
🥗 Yeşil sebzeler, meyve, baklagil
🚫 Et, süt, tuz, şeker, alkol YOK

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

🥩 21-30. GÜN: KAS YAPAN ET DİYETİ

🍖 Sadece et, tavuk, balık
🥚 Yumurta serbest
🚫 Sebze, karbonhidrat, tuz, şeker YOK

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

⚠️ UYARI

Bu diyet uzman kontrolü olmadan uygulanmamalı.
Kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktoruna danışmalıdır.

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

⚖️ BEKLENEN SONUÇ

✔️ 6-7 kilo yağ kaybı
✔️ Kas oranında artış
✔️ Enerji artışı ve sindirimde iyileşme
✔️ Ciltte parlaklık, vücutta hafiflik hissi

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi

Berkay’dan 30 günde 7 kilo garanti diyet! Her yıl 1 ay yapıyorum etkisi müthiş İlk 20 gün...