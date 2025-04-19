Lale Belkıs'tan yıllar sonra gelen 'kötü kadın' itirafı | “Yürüyemiyorum” diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

1960 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Lale Belkıs, 'Yeşilçam'ın kötü kadını' olarak hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu yıllar sonra verdiği bir röportajda konuya dair samimi açıklamalarda bulundu.
Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Yeşilçam yıldızı, hayatı ve kariyeri üzerine samimi açıklamalar yaptı.
Program sırasında ismini Hakkı Devrim'in verdiğini anlatan ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Benim adım Belkıs. Hakkı Devrim 'Sen sarısın, lale gibisin. Senin ismin Lale olsun' dedi. Hakkı Beyciğim benim isim babamdır.
Lale ismi verildikten sonra kendime bambaşka güvenmeye başladım. Mankenliği ben bir duruş olarak yaptım. Giyindiğimde bana kimse dokunamazdı. Mankenlik bana dokunulmazlık kazandırdı"
Belkıs canlandırdığı roller nedeniyle kendisinden 'Yeşilçam'ın kötü kadını' diye bahsedilmesine sitem etti. Ünlü oyuncu şöyle konuştu: "Ben o rollerin kadını değildim. Sadece karakter neyse onu oynadım.
Dik kadınlar pek sevilmiyor. Ben oyunlarda hep kendi ayakları üzerinde duran bir kadını oynadım. Ama bana 'kötü kadın' dediler. Hiçbir zaman kabul etmedim."
Belkıs, sözlerine şöyle devam etti: "Metin Erksan'a bile söyledim. Anadolu'dan gelmiş, benim kocamı ayarlıyor, götürüyor; o iyi kadın oluyor, ben kötü. Nedir bu saçmalık? Kabul etmedim. Getirin kötü kadın rolü oynayayım ama ben Yeşilçam'ın kötü kadını değildim."
Sağlığıyla da ilgili açıklamalarda bulunan 86 yaşındaki Lale Belkıs kortizon tedavisi nedeniyle denge sorunları yaşadığını söyledi.
Belkıs, "Eklem romatizması diye bir olay var. Kortizon verdiler bana. Kortizon denge bozukluğu yapıyor. Yürüyemiyorum ama iyiyim. Şükrediyorum" dedi.
SON HALİNE BAKIN!
Öte yandan Yeşilçam yıldızının son hali de dikkat çekti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de Yeşilçam'a damga vuran Lale Belkıs, bir kez daha kendine hayran bıraktı.