Lale Belkıs'tan yıllar sonra gelen 'kötü kadın' itirafı | “Yürüyemiyorum” diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Dik kadınlar pek sevilmiyor. Ben oyunlarda hep kendi ayakları üzerinde duran bir kadını oynadım. Ama bana 'kötü kadın' dediler. Hiçbir zaman kabul etmedim."

Belkıs, sözlerine şöyle devam etti: "Metin Erksan'a bile söyledim. Anadolu'dan gelmiş, benim kocamı ayarlıyor, götürüyor; o iyi kadın oluyor, ben kötü. Nedir bu saçmalık? Kabul etmedim. Getirin kötü kadın rolü oynayayım ama ben Yeşilçam'ın kötü kadını değildim."

Sağlığıyla da ilgili açıklamalarda bulunan 86 yaşındaki Lale Belkıs kortizon tedavisi nedeniyle denge sorunları yaşadığını söyledi.

Belkıs, "Eklem romatizması diye bir olay var. Kortizon verdiler bana. Kortizon denge bozukluğu yapıyor. Yürüyemiyorum ama iyiyim. Şükrediyorum" dedi.