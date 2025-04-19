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Lale Belkıs'tan yıllar sonra gelen 'kötü kadın' itirafı | “Yürüyemiyorum” diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Türk sinemasının sarışın güzeli Lale Belkıs, 'Yeşilçam'ın kötü kadını' olarak hafızalara kazındı. Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Belkıs, konuk olduğu bir programda hayatı ve kariyeri üzerine samimi açıklamalar yaptı. "Yeşilçam'ın kötü kadını değildim" diyen Belkıs'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Öte yandan "Yürüyemiyorum" diyen 86 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:14
Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

1960 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Lale Belkıs, 'Yeşilçam'ın kötü kadını' olarak hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu yıllar sonra verdiği bir röportajda konuya dair samimi açıklamalarda bulundu.

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Yeşilçam yıldızı, hayatı ve kariyeri üzerine samimi açıklamalar yaptı.

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Program sırasında ismini Hakkı Devrim'in verdiğini anlatan ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Benim adım Belkıs. Hakkı Devrim 'Sen sarısın, lale gibisin. Senin ismin Lale olsun' dedi. Hakkı Beyciğim benim isim babamdır.

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Lale ismi verildikten sonra kendime bambaşka güvenmeye başladım. Mankenliği ben bir duruş olarak yaptım. Giyindiğimde bana kimse dokunamazdı. Mankenlik bana dokunulmazlık kazandırdı"

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Belkıs canlandırdığı roller nedeniyle kendisinden 'Yeşilçam'ın kötü kadını' diye bahsedilmesine sitem etti. Ünlü oyuncu şöyle konuştu: "Ben o rollerin kadını değildim. Sadece karakter neyse onu oynadım.

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Dik kadınlar pek sevilmiyor. Ben oyunlarda hep kendi ayakları üzerinde duran bir kadını oynadım. Ama bana 'kötü kadın' dediler. Hiçbir zaman kabul etmedim."

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Belkıs, sözlerine şöyle devam etti: "Metin Erksan'a bile söyledim. Anadolu'dan gelmiş, benim kocamı ayarlıyor, götürüyor; o iyi kadın oluyor, ben kötü. Nedir bu saçmalık? Kabul etmedim. Getirin kötü kadın rolü oynayayım ama ben Yeşilçam'ın kötü kadını değildim."

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Sağlığıyla da ilgili açıklamalarda bulunan 86 yaşındaki Lale Belkıs kortizon tedavisi nedeniyle denge sorunları yaşadığını söyledi.

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Belkıs, "Eklem romatizması diye bir olay var. Kortizon verdiler bana. Kortizon denge bozukluğu yapıyor. Yürüyemiyorum ama iyiyim. Şükrediyorum" dedi.

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

SON HALİNE BAKIN!

Öte yandan Yeşilçam yıldızının son hali de dikkat çekti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de Yeşilçam'a damga vuran Lale Belkıs, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

İşte Lale Belkıs başta olmak üzere ünlü oyuncuların değişimleri...

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Yaprak Özdemiroğlu

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Yaprak Özdemiroğlu

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Müjde Ar

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Müjde Ar

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Perihan Savaş

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Perihan Savaş

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Banu Alkan

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Banu Alkan

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

LALE BELKIS

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

LALE BELKIS

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

LALE BELKIS

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

LALE BELKIS

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Gülşen Bubikoğlu

Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen ’kötü kadın’ itirafı | Yürüyemiyorum diyen Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

Gülşen Bubikoğlu