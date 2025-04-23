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Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! “Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...”

Çılgın Dershane filmleri ve Külahıma Anlat gibi yapımlarla tanınan ünlü komedyen Okan Karacan, konuk olduğu bir programda hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Karacan, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından yaşadığı zorlukları anlattı. Eşiyle ayrıldığı dönem hakkında da konuşan Karacan, akıl hastanesi itirafıyla dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:48
Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadığı süreçle uzun süre gündem olmuştu.

Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

48 yaşındaki Karacan, konuk olduğu bir programda yaşadığı zorlu süreci anlattı. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Karacan, kısa sürede gündem oldu.

Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

Ameliyatın ardından hızla kilo veren ve bu süreçte ekranlardan uzak kalan Karacan, "Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum" diyerek, fiziksel değişimin kariyerini nasıl etkilediğini samimi bir şekilde anlattı.

Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

Hayatındaki ani değişimlerle başa çıkmakta zorlandığını belirten Karacan, "Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim" sözleriyle dikkat çekti.

Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

Karacan, yaşadığı zorluklar nedeniyle uzman desteği aldığını da açıkladı.

Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

Doktor tavsiyesiyle 52 gün boyunca Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söyleyen Karacan, şu ifadeleri kullandı: "Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hala görüştüklerim var."

Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

Pınar Kerimoğlu'nun ayrılık süreciyle ilgili sorularını da yanıtlayan Okan Karacan, şunları söyledi: "Benim için aile çok önemli ve asla ayrılmak istemedim. Ama eşim ayrılmak istedi ve bu konuda ısrar etti. Ayrıldıktan sonra ortada bir şey yokken beni telefondan engelledi, uzaklaştırma kararları aldırdı.

Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

Çocuklarımı göremedim ve bu da beni ister istemez sinirlendirdi. İstenmeyen bazı olaylar yaşandı ama söylendiği gibi darp, iş yeri basma gibi şeyler asla olmadı, olması da mümkün değil. Zeynep'le şu an çok iyi arkadaşız"

Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

Okan Karacan, zayıflama süreciyle birlikte değişen kariyerine dair de konuşarak "En iyi işlerimi kiloluyken yaptım" itirafında bulundu.

Okan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattığını açıkladı! Ayrıldım, zayıfladım, evimi, işimi değiştirdim...

Karacan "Oynadığım tüm roller çok sevildi, rekorlar kırdı ama zayıfladıktan sonra iş alamadım" dedi.