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Kuruluş Osman'a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur'un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Atv ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman uzun yıllardır her hafta izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu, hikayesi kadar sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre Kuruluş Osman'a Çukur dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri katılıyor. Bu sürpriz gelişme dizinin takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 08:56
Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman her yeni sezonunda sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizi tarihi dokusuyla izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatırken kadrosundaki yeni isimlerle de gündemden düşmüyor.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Geçtiğimiz haftalarda diziye veda eden oyuncular arasında Ekin Mert Daymaz (İlbay), Devrim Saltoğlu (Ulugan), Ayça İnci (Esenbike Hatun), Ali Öner (Sargun), Murat Göçmez (Altuga) ve Ali Önsöz (Yusuf) yer alırken dizinin kadrosuna yeni katılan isimler de izleyicilerin ilgisini çekti.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik, dizinin genişleyen kadrosunda önemli yerlerini aldı.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Dizinin kadrosunda yaşanan bu değişimle birlikte Kuruluş Osman'a katılan son oyuncu izleyicilerin heyecanını bir kat daha artırdı.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Çukur'un İkonik İsmi Kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye katılan son isim Çukur dizisinde canlandırdığı Medet karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Mustafa Kırantepe oldu.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Tecrübeli oyuncu Kuruluş Osman'da Yiğit Bey karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Kırantepe'nin, Koca Bey'in (Şahin Çelik) kardeşi olarak rol alacağı Yiğit Bey karakteri dizinin dinamiklerine yeni bir soluk getirecek.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Kuruluş Osman'daki Yenilikler ve Gelişen Hikaye
Dizinin kadrosuna katılan yeni isimlerle birlikte Kuruluş Osman'ın hikayesi de zenginleşiyor. Osman Bey'in mücadelesi ve devlet kurma yolundaki serüveni, her yeni karakterle birlikte daha da derinleşiyor.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Mustafa Kırantepe'nin Yiğit Bey karakteriyle diziye dahil olması hem oyuncunun kariyerindeki önemli adımlardan biri hem de dizinin hikayesinin gelişimi açısından büyük bir yenilik olarak dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde yaşanan ayrılıklar, kadroya katılan yeni oyuncularla denge bulmuş gibi görünüyor.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

İlerleyen haftalarda Yiğit Bey'in hikayeye nasıl entegre olacağı ve karakterin Osmanlı'nın kuruluşundaki rolü izleyicilerin merakla beklediği bir konu olacak.

Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

(Fotoğraflar: ATV, Instagram)