Kuruluş Osman’a 5 yeni isim fişek gibi geldi! Çukur’un ikonik oyuncusu da kadroda! İşte aranan taze kan

ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman her yeni sezonunda sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizi tarihi dokusuyla izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatırken kadrosundaki yeni isimlerle de gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda diziye veda eden oyuncular arasında Ekin Mert Daymaz (İlbay), Devrim Saltoğlu (Ulugan), Ayça İnci (Esenbike Hatun), Ali Öner (Sargun), Murat Göçmez (Altuga) ve Ali Önsöz (Yusuf) yer alırken dizinin kadrosuna yeni katılan isimler de izleyicilerin ilgisini çekti.

Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik, dizinin genişleyen kadrosunda önemli yerlerini aldı.

Dizinin kadrosunda yaşanan bu değişimle birlikte Kuruluş Osman'a katılan son oyuncu izleyicilerin heyecanını bir kat daha artırdı.