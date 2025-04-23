Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanırken ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi. İşte o paylaşımlar...
MÜGE ANLI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.
DEMET ŞENER
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
BENSU SORAL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan umudumuzun en güzel yansıması... O ışıltıyı her geçen gün parlatmak ise bizlerin en önemli görevi.
Canım çocuklar, canım dünya çocukları... Barışın, sevginin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya sizinle mümkün.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun... Bu bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve özlemle...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. yılı kutlu olsun.
DEMET AKBAĞ
Geleceğe umutla bakan çocuklar ve gençlerin özgürce hayal kurabileceği bir dünya dileğiyle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
DEVRİM ÖZKAN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk; "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz."
IŞIL YÜCESOY
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.
AKIN AKINÖZÜ
Mustafa Kemal Atatürk; "Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız, ben de sizin..." 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.