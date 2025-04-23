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Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 10:42 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 10:42
Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanırken ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi. İşte o paylaşımlar...

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

MÜGE ANLI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

DEMET ŞENER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

BENSU SORAL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

ESRA EROL

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan umudumuzun en güzel yansıması... O ışıltıyı her geçen gün parlatmak ise bizlerin en önemli görevi.

Canım çocuklar, canım dünya çocukları... Barışın, sevginin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya sizinle mümkün.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun... Bu bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve özlemle...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. yılı kutlu olsun.

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

DEMET AKBAĞ

Geleceğe umutla bakan çocuklar ve gençlerin özgürce hayal kurabileceği bir dünya dileğiyle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

DEVRİM ÖZKAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk; "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz."

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

IŞIL YÜCESOY

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

AKIN AKINÖZÜ

Mustafa Kemal Atatürk; "Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız, ben de sizin..." 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

23 Nisan bütün çocukların bayramı... Atatürk hediye etti... Kutlu olsun.