Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Esra Erol, Hülya Koçyiğit...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan umudumuzun en güzel yansıması... O ışıltıyı her geçen gün parlatmak ise bizlerin en önemli görevi.

Canım çocuklar, canım dünya çocukları... Barışın, sevginin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya sizinle mümkün.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun... Bu bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve özlemle...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. yılı kutlu olsun.