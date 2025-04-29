Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Ünlü çift, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurdu.
Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, 31 Mart'ta Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Doğum sonrası ilk açıklama Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Oğlumuz dünyaya geldi, Fikret Hakan.
Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz, ilk süreçler biraz yorucu oluyor anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"
İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun"
FİKRET HAKAN İLE İLK PAYLAŞIM
Tüm bu açıklamalardan günler sonra Pınar Deniz de oğlu Fikret Hakan'ın ilk fotoğraflarını paylaştı.
Bir fotoğraf serisi yayınlayan Deniz, önce karnı burnunda fotoğrafları sonra eşi ve oğluyla hastane odasında çektirdiği kareyi yayınladı.
Söz konusu fotoğrafta Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oldukça duygusal anlar yaşadığı görüldü.
Pınar Deniz'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Kaan Yıldırım da eşinin paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı.