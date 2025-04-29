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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

İtalya'da nikah masasına oturan oyuncu çift Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, 31 Mart'ta Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çiftten Deniz, sosyal medya hesabında oğulları Fikret Hakan ile ilk paylaşımı yaptı. Bir fotoğraf serisi yayınlayan Deniz, önce karnı burnunda fotoğrafları sonra eşi ve oğluyla hastane odasında çektirdiği kareyi yayınladı. Söz konusu fotoğrafta Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oldukça duygusal anlar yaşadığı görüldü.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 08:50
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Ünlü çift, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurdu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, 31 Mart'ta Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Doğum sonrası ilk açıklama Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Oğlumuz dünyaya geldi, Fikret Hakan.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz, ilk süreçler biraz yorucu oluyor anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Yıldırım, baba olmakla ilgili de şunları söyledi: "Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

FİKRET HAKAN İLE İLK PAYLAŞIM

Tüm bu açıklamalardan günler sonra Pınar Deniz de oğlu Fikret Hakan'ın ilk fotoğraflarını paylaştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Bir fotoğraf serisi yayınlayan Deniz, önce karnı burnunda fotoğrafları sonra eşi ve oğluyla hastane odasında çektirdiği kareyi yayınladı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Söz konusu fotoğrafta Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oldukça duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Ünlü oyuncu, paylaştığı karelere "Bir umuttur yaşatan insanı" notunu düştü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Pınar Deniz'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Kaan Yıldırım da eşinin paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Deniz, oğlunun odasından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Son karede ise oğlu ve köpeğinin fotoğrafına yer verdi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Pınar Deniz