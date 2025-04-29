Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan oğulları Fikret Hakan’la ilk paylaşım! Doğum sonrası duygusal anlar...

Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz, ilk süreçler biraz yorucu oluyor anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Yıldırım, baba olmakla ilgili de şunları söyledi: "Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor.