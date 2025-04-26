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Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Bülent İnal, Cüneyt Mete ve Mine Tugay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Handan karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edildi. Meslektaşı Ertan Saban ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Ebru Özkan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ebru Özkan'ın memleketi...

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 13:48
Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Handan karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edildi.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

18 Kasım 1978 yılında dünyaya gelen Ebru Özkan, Bilkent Üniversitesi'ni burslu kazandı. Ardından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'ne geçiş yapan ünlü oyuncu, bu fakülteden mezun oldu.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

İlkokul yıllarından itibaren sanata ilgi duyan ve tiyatro eğitimi almaya başlayan BBCS'nin Leyla'sı, 'Milli Piyango' isimli bir oyun yazdı. Ankara'da lisans eğitimini sürdürdüğü sırada modellik yapan Ebru Özkan, çeşitli yapımlarda rol alarak oyunculuğa ilk adımı attı.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Birçok farklı projede yer alan ünlü oyuncu Ebru Özkan, 2018 yılında Şahin Tepesi dizisinde başrol oyuncu olarak kadroya girdi. ATV ekranında yayınlanan Şahin Tepesi'nde Melek karakterini canlandıran başarılı oyuncu, Hakim dizisinin de kadrosunda yer aldı. Hakim'de Yasemin isimli güçlü bir avukata hayat verdi.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Yer aldığı dizi ve filmlerle çeşitli ödüllere layık görülen Ebru Özkan, canlandırdığı İpek Tekin karakteriyle Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Ebru Özkan Saban, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan Ertan Saban'la evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Biricik adında bir evladı oldu.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Ebru Özkan'ın özellikle memleketi merak edildi.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

İşte Ebru Özkan başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

EBRU ÖZKAN

ANKARA

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Demircan Kaçel

İstanbul

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Goncagül Sunar

İstanbul

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Selen Soyder

İzmir

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Tolga Güleç

Hatay

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Bülent İnal

Şanlıurfa

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Cüneyt Mete

İzmir

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Mine Tugay

Konya

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

Çağla Boz

İstanbul