Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Handan karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edildi.
EBRU ÖZKAN KİMDİR?
18 Kasım 1978 yılında dünyaya gelen Ebru Özkan, Bilkent Üniversitesi'ni burslu kazandı. Ardından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'ne geçiş yapan ünlü oyuncu, bu fakülteden mezun oldu.
İlkokul yıllarından itibaren sanata ilgi duyan ve tiyatro eğitimi almaya başlayan BBCS'nin Leyla'sı, 'Milli Piyango' isimli bir oyun yazdı. Ankara'da lisans eğitimini sürdürdüğü sırada modellik yapan Ebru Özkan, çeşitli yapımlarda rol alarak oyunculuğa ilk adımı attı.
Birçok farklı projede yer alan ünlü oyuncu Ebru Özkan, 2018 yılında Şahin Tepesi dizisinde başrol oyuncu olarak kadroya girdi. ATV ekranında yayınlanan Şahin Tepesi'nde Melek karakterini canlandıran başarılı oyuncu, Hakim dizisinin de kadrosunda yer aldı. Hakim'de Yasemin isimli güçlü bir avukata hayat verdi.
Yer aldığı dizi ve filmlerle çeşitli ödüllere layık görülen Ebru Özkan, canlandırdığı İpek Tekin karakteriyle Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Ebru Özkan Saban, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan Ertan Saban'la evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Biricik adında bir evladı oldu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Ebru Özkan'ın özellikle memleketi merak edildi.