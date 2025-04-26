Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan bakın aslen nereli! Makedonyalı oyuncuyla evlenen Ebru Özkan meğer...

EBRU ÖZKAN KİMDİR? 18 Kasım 1978 yılında dünyaya gelen Ebru Özkan, Bilkent Üniversitesi'ni burslu kazandı. Ardından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'ne geçiş yapan ünlü oyuncu, bu fakülteden mezun oldu.

İlkokul yıllarından itibaren sanata ilgi duyan ve tiyatro eğitimi almaya başlayan BBCS'nin Leyla'sı, 'Milli Piyango' isimli bir oyun yazdı. Ankara'da lisans eğitimini sürdürdüğü sırada modellik yapan Ebru Özkan, çeşitli yapımlarda rol alarak oyunculuğa ilk adımı attı.

Birçok farklı projede yer alan ünlü oyuncu Ebru Özkan, 2018 yılında Şahin Tepesi dizisinde başrol oyuncu olarak kadroya girdi. ATV ekranında yayınlanan Şahin Tepesi'nde Melek karakterini canlandıran başarılı oyuncu, Hakim dizisinin de kadrosunda yer aldı. Hakim'de Yasemin isimli güçlü bir avukata hayat verdi.