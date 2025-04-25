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Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Oyuncu Fulya Zenginer ise büyük korku yaratan depreme çekim yaparken yakalandı. O anların görüntülerini sosyal medyada yayınlayan Zenginer, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapana ünlü isim, o gün yaşadıklarını anlattı.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 08:56
Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

Oyuncu Fulya Zenginer, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme çekim yaparken yakalandı.

Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

Zenginer, deprem sonrası o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Söz konusu görüntülerde Zenginer'in panik içinde oğlu Milan'a koştuğu görüldü.

Oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı!

Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

Ünlü oyuncu, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir... Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı.

Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapana ünlü isim, o gün yaşadıklarını anlattı. Zenginer, şunları söyledi: "Milan dün pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm Milan nerede dedim. O da donup kalmış cevap veremedi.

Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

Teras kapısının da açık olduğunu gören ben orada ufak çaplı bir beynimden vuruldum. Milisaniyede kafamda yankılanan senaryoları tahmin edersiniz.

Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

Sonra terasa fırladım hiçbir şeyden haberleri yok oyun oynuyorlar. Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım dün"

Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

İşte o açıklama...