Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

Oyuncu Fulya Zenginer, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme çekim yaparken yakalandı.
Zenginer, deprem sonrası o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Söz konusu görüntülerde Zenginer'in panik içinde oğlu Milan'a koştuğu görüldü.
Ünlü oyuncu, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir... Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapana ünlü isim, o gün yaşadıklarını anlattı. Zenginer, şunları söyledi: "Milan dün pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm Milan nerede dedim. O da donup kalmış cevap veremedi.