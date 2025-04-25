Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer o gün yaşadıklarını anlattı!

Ünlü oyuncu, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir... Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapana ünlü isim, o gün yaşadıklarını anlattı. Zenginer, şunları söyledi: "Milan dün pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm Milan nerede dedim. O da donup kalmış cevap veremedi.