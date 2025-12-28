Fenerbahçe'nin eski yıldızı yuvaya dönüyor! O sorun çözülecek
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi kaleci hattında kritik gelişmelere sahne oluyor. Sarı-lacivertlilerde 2022–23 sezonundan bu yana forma giyen İrfan Can Eğribayat için yol ayrımı ihtimali güçlenirken, yönetim olası bir ayrılığa karşı alternatif planlarını devreye soktu.
27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat için Polonya'dan resmi bir teklifin Fenerbahçe'ye ulaştığı öğrenildi. Teklifin, ülkenin köklü kulüplerinden Legia Varşova'dan geldiği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin bu gelişme sonrası kaleci rotasyonu için arayışlarını hızlandırdığı ifade edildi. Eğribayat'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması ihtimali ciddi şekilde masaya yatırıldı.
SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE: MERT GÜNOK
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Mert Günok'u gündemine aldı. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve 2001–2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Günok'un, eski kulübüne dönüş ihtimali dikkat çekti. Yönetimin, Eğribayat'ın ayrılığı halinde deneyimli file bekçisiyle temas kurabileceği konuşuluyor.
KALEDE YENİ BİR DÖNEM İHTİMALİ
İrfan Can Eğribayat'a gelen tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğu Fenerbahçe'de, transferin netleşmesi durumunda kalede yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, sezonun ikinci yarısında risk almamak adına tecrübeli bir isimle yola devam etme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.