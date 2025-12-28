Fenerbahçe'nin eski yıldızı yuvaya dönüyor! O sorun çözülecek

27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat için Polonya'dan resmi bir teklifin Fenerbahçe'ye ulaştığı öğrenildi. Teklifin, ülkenin köklü kulüplerinden Legia Varşova'dan geldiği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin bu gelişme sonrası kaleci rotasyonu için arayışlarını hızlandırdığı ifade edildi. Eğribayat'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması ihtimali ciddi şekilde masaya yatırıldı.