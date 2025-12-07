Kanarya namağlup liderliğe uçtu! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında iki namağlup takımın karşı karşıya geldiği dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Fenerbahçe, aradığı golü 64. dakikada buldu. Marta Cox'un kullandığı penaltı atışı sarı lacivertlilere galibiyeti getirdi.
FENERBAHÇE 11'DE 11 YAPTI GALATASARAY İLK KEZ YENİLDİ
Bu sonuçla Fenerbahçe, ezeli rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatırken namağlup unvanını korudu ve 11'de 11 yaparak puanını 33'e yükseltti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Galatasaray ise 30 puanda kalarak ligde ikinci sıraya geriledi.