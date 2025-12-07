PODCAST CANLI YAYIN

Kanarya namağlup liderliğe uçtu! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında iki namağlup takımın karşı karşıya geldiği dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Giriş Tarihi:
Kanarya namağlup liderliğe uçtu! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Fenerbahçe, aradığı golü 64. dakikada buldu. Marta Cox'un kullandığı penaltı atışı sarı lacivertlilere galibiyeti getirdi.

Zoe Van Eynde ve Elif Keskin (AA)Zoe Van Eynde ve Elif Keskin (AA)

FENERBAHÇE 11'DE 11 YAPTI GALATASARAY İLK KEZ YENİLDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, ezeli rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatırken namağlup unvanını korudu ve 11'de 11 yaparak puanını 33'e yükseltti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Galatasaray ise 30 puanda kalarak ligde ikinci sıraya geriledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı
Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!
İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede | İmamoğlu'nun "gölge" oyunu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"
CHP'li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"