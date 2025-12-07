Kanarya namağlup liderliğe uçtu! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU

Zoe Van Eynde ve Elif Keskin (AA)

FENERBAHÇE 11'DE 11 YAPTI GALATASARAY İLK KEZ YENİLDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, ezeli rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatırken namağlup unvanını korudu ve 11'de 11 yaparak puanını 33'e yükseltti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Galatasaray ise 30 puanda kalarak ligde ikinci sıraya geriledi.