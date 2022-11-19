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    • Emlak&OTO
    • 19.11.2022 09:28
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    • 19.11.2022 09:28
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    Muğla Marmaris'te icradan satılık 352,97 m2 arsa

    Uygun fiyata icradan satılığa çıkarılan ev, araba, arsa, tarla ilanları vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Muğla Marmaris'te icradan satılık 352,97 m2 arsa fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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    Marmaris 2. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 357,97 metrekare arsa satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 300.024 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 29.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İlanı verilen taşınmazın özellikleri:

    Muğla İl, Marmaris İlçe, SÖĞÜT Mahalle/Köy, Bozat Mevkii, 133 Ada, 91 Parsel, Taşınmazın içinde herhangi bir yapılanma ya da inşaat unsuru bulunmamakta olup, içerisinde bir adet su kuyusu vardır. Parsel yamuk formlu geometrik yapıda ve eğimsiz düz arazi yapısındadır. Toprak yapısının, analize dayanmayan makroskobik inceleme sonucunda (su tutma kapasitesi, toprak rengi ve toprak bünyesi dikkate alınarak) bölge itibari ile killi-tınlı, orta bünyeli, taşsız, derin profilli (60-90 cm), etkili toprak derinliği 30-45 cm'dir. Organik maddece orta düzeydedir ve kahverengi toprak rengindedir. Taşınmazın zemini düzdür. Taşınmaz genel görünümü itibariyle verimli bir arazi yapısına sahiptir.Elektrik suyu, yol ve haberleşme imkanları mevcut olup belirtilen altyapı imkanları vardır. Ulaşım imkanları ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
    Adresi : Sögüt Köyü Bozat Mevkii 133 Ada 91 Parsel Marmaris / MUĞLA
    Yüzölçümü : 352,97 m2


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    Haberler Emlak&OTO Muğla Marmaris'te icradan satılık 352,97 m2 arsa
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