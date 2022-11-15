Diyarbakır Ergani’de 140 m² 3+1 daire icradan satılığa çıkarıldı

Ergani İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 140 m² 3+1 daire mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 530.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 03.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kıralan Mevkii, 114 Ada, 18 parsel, 86/5326 arsa pay/payda, ana taşınmaz niteliği arsa ana taşınmaz yüzölçümü 4329,54 m², bağımsız bölüm niteliği mesken B blok 7. Kat, 29 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz

Taşınmaz Ergani Belediyesi sınırlarındadır. Ana taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurularak mülkiyet dağılımı yapılmıştır.

TAŞINMAZIN TÜRÜ, NİTELİĞİ VE KARAKTERİSTİK YAPI ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz 2010 inşalı, B+Z+7 katlı asansörlü, doğalgaz ısıtma sistemli , meskenin iç mekanının hol ve antre bağlantılı, 3 oda, 1 salon, mutfak, 2 banyo, wc dağılımlı, 2 balkonlu, 140 m² kullanım alanlıdır. Odaların yer zemin döşeme kaplamaları laminat parke ile kaplıdır. Mutfak, antre ve holün zemin döşeme kaplamaları seramik kaplama ile kaplıdır. Banyo, wc ve mutfak mahalleri hariç geri kalan tüm mahallerin duvarları kısmen saten alçı sıva üzerine mat boya ile kısmen de dekoratif duvar boyası ile boyalıdır. Banyo ve wc yer zeminleri seramik kaplama, duvarları tavana kadar fayans kaplama ile kaplıdır. Antre, hol ve odaların mahallerin tavanları sıvalı, boyalı olup perde fonlu kartonpiyerlidir. Mutfakta bulunan tezgah, çelik eviyeli olup, granit kaplamalıdır. Mutfakta bulunan tezgah altı ve üstü dolaplar ahşap doğramadan imal edilmiş olup, kapaklıdır. Mutfakta mahallinin duvarları fayans kaplama ile kaplıdır. Mutfak mahallinin tavanı sıvalı, boyalı olup, perde fonlu kartonpiyerlidir. Banyo duşa kabinli olup, 1 adet ayaklı lavabo ve ahşap doğramadan imal edilmiş alt ve üst dolaplar bulunmaktadır. Islak hacimlerin-wc ve banyo-tavanları asma tavanlıdır. Meskenin pencereleri ve balkon kapıları PVC doğramadan, meskenin iç kapılar ahşap doğramadan, daire giriş kapısı ahşap gövdeli çelik doğramadan imal edilmiştir. Elektriğin ve suyun müstakil , aboneliklerin mevcut olduğu görülmüştür.

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